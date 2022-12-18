Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy: Kiev'de durum kötü /18 Aralık 2022 12:36

Zelenskiy: Kiev'de durum kötü

Rusya'nın saldırıları sürerken su ve elektrik hizmetinin sağlanması konusunda sıkıntılar yaşandığını söyleyen Ukrayna lideri Zelenskiy, "Kiev'de durum kötü" dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın enerji altyapılarına saldırmaya devam ettiğini söyledi. Hasar nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintilerinin sürdüğünü aktaran Zelenskiy, en fazla kesintinin başkent Kiev'de yaşandığını bildirdi.

AA'nın aktardığına göre, Ukrayna'nın birçok bölgesinde, su ve elektrik hizmetinin sağlanması konusunda sıkıntılar yaşandığını belirten Zelenskiy, "Kiev'de durum kötü. Vinnytsia Lviv ve bölgelerinde de" dedi. Zelenskiy, hava savunma sistemleri konusunda müttefiklerinden daha fazla yardım beklediklerini ifade ederek "Böylelikle Rus terörünün ana tarzı (füze terörü) imkansız hale gelecektir" diye konuştu.

RUSYA SAVUNMA BAKANI ŞOYGU'DAN ZİYARET
Öte yandan Moskova yönetiminden yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Rus birliklerini ziyaret ettiği duyuruldu. Şoygu’nun komutanlarla bir araya geldiği ve Rus ordusunun Ukrayna’daki savaştaki durumu ve atacağı adımları değerlendirdiği ifade edildi.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, “Şoygu, komutanların mevcut durum ve Rus birliklerinin operasyon alanlarındaki eylemleri hakkındaki raporlarını dinledi. Komutanlarla görüşme sırasında, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı, birliklere kapsamlı destek organizasyonuna, sahada personel konuşlandırma koşullarına, tıbbi ve arka birimlerin çalışmalarına özel önem verdi” denildi.
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