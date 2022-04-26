"Ayırt etmek kolay değil"

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde her yıl olduğu gibi şekerlemelerin yanı sıra kolonyaya da rağbet artıyor.





Kaliteli ve bilindik markaların yanı sıra merdivenaltı tabir edilen türde üretilen kolonyalar ise sağlığı tehdit etmeye devam ediyor.



Artan maliyetler karşısında kolonya üretiminde merdiven altı üretimin arttığını aktaran Koç, “Merdiven altı üretimde etil alkol yerine endüstride boya inceltici, teksir makine sıvısı, antifriz, cam temizleyici gibi maddelerin yapımında kullanılan metil alkol (metanol) kullanılıyor. Metil alkolün hem zehirleyici hem de gözlerde körlüğe neden olan, vücuda nüfus ettiğinde deride döküntüye neden olan özelliği vardır” dedi.





"AYIRT ETMEK KOLAY DEĞİL"





Hem koku hem de yapı bakımından birbirine çok benzeyen etil alkol ve metil alkolün birbirinden ayırt edilmesinin duyusal olarak olanaksız olduğunun altını çizen Koç, ancak laboratuvar koşullarında uygun cihazlarla analiz edilerek anlaşıldığını belirtti.



kolonya alırken dikkat edilmesi gerekenleri Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şube Başkanı Fatma Mehlika Koç ile konuştu.Ramazan Bayramı nedeniyle artan talebi karşılamak amacıyla kolonya üretimlerinin arttığını belirten Koç, küresel iklim krizi ve beraberindeki ham madde kaynaklarında yaşanılan sıkıntıların sonucunda etil alkol temininde zorluk yaşandığını, ham madde fiyatlarının ise arttığını söyledi.