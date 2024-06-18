Bayram tatili bilançosu ağırlaşıyor: 3 günde 22 kişi öldü

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde yaşanan trafik kazalarında 22 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 43 kişi yaralandı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kazalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım" ifadelerini kullandı.



Bayram tatilinin üçüncü günü 17 Haziran Pazartesi günü 24 saatlik sürede 824 trafik kazasının meydana geldiğini belirten Yerlikaya, bu kazalarda 6 kişinin hayatını kaybettiğinin, 1327 kişinin ise yaralandığının bilgisini verdi.



Ekiplerin, 375 bin 311 aracın denetlendiğini aktaran Yerlikaya, 23 bin 857 aracı hız ve radar işlemi, 26 bin 786 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını kaydetti.