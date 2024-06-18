Samanyolu Haber /Gündem / Bayram tatili bilançosu ağırlaşıyor: 3 günde 22 kişi öldü /18 Haziran 2024 08:38

Bayram tatili bilançosu ağırlaşıyor: 3 günde 22 kişi öldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde yaşanan trafik kazalarında 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 43 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

SHABER3.COM

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde yaşanan trafik kazalarında 22 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 43 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kazalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım" ifadelerini kullandı.

Bayram tatilinin üçüncü günü 17 Haziran Pazartesi günü 24 saatlik sürede 824 trafik kazasının meydana geldiğini belirten Yerlikaya, bu kazalarda 6 kişinin hayatını kaybettiğinin, 1327 kişinin ise yaralandığının bilgisini verdi.

Ekiplerin, 375 bin 311 aracın denetlendiğini aktaran Yerlikaya, 23 bin 857 aracı hız ve radar işlemi, 26 bin 786 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bayram tatili bilançosu ağırlaşıyor: 3 günde 22 kişi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:17:59