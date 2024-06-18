Samanyolu Haber /Gündem / Havalimanlarında yeni dönem: Hangi yolcular uçağa binemeyecek? /18 Haziran 2024 09:12

Havalimanlarında yeni dönem: Hangi yolcular uçağa binemeyecek?

Havalimanı girişlerine yeni düzenleme geliyor. Meclis'te komisyonda kabul edilen teklife göre havalimanı girişlerinde tüm yolcular cihazla aranacak.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre havalimanlarındaki güvenlik uygulamaları ve denetimleri, Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması olan Chicago Sözleşmesi’ndeki şartlara göre yeniden düzenleniyor.

Meclis gündemindeki teklifle havalimanı girişlerinde güvenlik uygulamaları yeniden düzenlenecek.

Tüm yolcular cihazla aranacak. Cihazla aranmanın yetersiz kaldığı durumlarda elle arama yapılacak. Bu işlem sırasında şüpheli görülen eşyalar açılabilecek ve taşınması yasaklı nesneler 'emanet'e alınabilecek.

TRT Haber'de yer alan habere göre; kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcu uçağa kabul edilmeyecek.

Havalimanı girişlerinde güvenlik önlemleri, polisin gözetiminde özel güvenlik görevlilerince de yerine getirilebilecek. Özel güvenlik görevlileri, polis gözetiminde kişilerin üstünü, eşyasını, bagajını ve kargolarını, teknik cihazlarla ve gerektiğinde elle arayabilecek.

Uçakta işlenen suçlarda, pilotun yetkili makamlara bilgi vermemesi durumlarında 20 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.

Uçuş izni almadan veya sivil havacılık ya da mülki idare amirlerince belirlenen alanlar dışında İHA-dron uçuran ve güvenlik güçlerince tespit edilen kişiler 60 bin lira ceza ödeyecek.

Teklifin bayram sonrasında Meclis Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.
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