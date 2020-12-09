"Bazı AKP'liler ve yakınları el altından çoktan aşı oldu bile..."

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Murat Emir, Çin ile sözleşmesi yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının (Coronavac) Türkiye’ye getirildiğini ve 10 gündür el altından AKP’li siyasilerle tanıdıklarına aşı yapılmaya başlandığını iddia etti.





Yazılı açıklama yapan Emir, Çin aşısının, dün aşı programını başlatan İngiltere’den önce Türkiye’ye getirildiğini öne sürerek, “Çin aşısı 10 gündür Türkiye’de. Aşıyı getiren firma da her zamanki gibi yine Keymen İlaç oldu. Aşı 10 gündür el altından AKP’li siyasilere, aile dostlarına, nüfuzlu kişilere ve tanıdıklara yapılmaya başlanmış bile" ifadelerini kullandı.





Emir, açıklamasında şunları söyledi:





"Günlerdir aşının nasıl geleceğini, sözleşmenin detaylarını, aşının fiyatını soruyorduk. Bakanlık da toplumu bilgilendiriyor gibi yapıp aslında hiçbir bilgi vermiyor ve süreci kapalı bir şekilde yürütmeye devam ediyordu. Şimdi, bakanlığın süreci neden kapalı bir şekilde götürdüğü ortaya çıkmış oldu.”



