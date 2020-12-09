'Dünyanın en güçlü kadını'





TÜRKİYE'DEN TEK İSİM



Türkiye'den listeye girmeye başaran tek kadınsa Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı oldu. Sabancı, listenin 76. sırasına yerleşti. Dikkat çeken bir diğer isim ise, dünyanın en genç liderlerinden biri olan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin 85 sırada yer aldı.



Forbes'in bu yıl 17. kez yayınladığı 'Dünya'nın En Güçlü 100 Kadını' listesi açıklandı. Listenin zirvesinde yine 10 kez üst üste Almanya Başbakanı Angela Merkel olurken, toplamda, 15 kez listede yer aldı. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ilk kadın başkanı Christine Lagarde listenin 2. sırasında yer buldu. ABD’de düzenlenen son başkanlık seçimlerinde mevcut Başkan Yardımcısı Mike Pence’e karşı kazanan Kamala Harris 3. oldu. Harris, ABD’de bu görevi üstlenecek ilk kadın olarak tarihe geçti. Listenin 4. sırasında ise yine bir Alman olan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen bulunuyor.