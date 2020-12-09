Samanyolu Haber /Dünya / 'Dünyanın en güçlü kadını' /09 Aralık 2020 13:55

'Dünyanın en güçlü kadını'

Forbes dergisi, her yıl yayınladığı 'Dünya'nın En Güçlü 100 Kadını' listesi açıkladı. Listenin zirvesindeki isim, 10 yıldır ilk sırada yer alan Almanya Başbakanı Angela Merkel oldu.

SHABER3.COM

Forbes'in bu yıl 17. kez yayınladığı 'Dünya'nın En Güçlü 100 Kadını' listesi açıklandı. Listenin zirvesinde yine 10 kez üst üste Almanya Başbakanı Angela Merkel olurken, toplamda, 15 kez listede yer aldı. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ilk kadın başkanı Christine Lagarde listenin 2. sırasında yer buldu. ABD’de düzenlenen son başkanlık seçimlerinde mevcut Başkan Yardımcısı Mike Pence’e karşı kazanan Kamala Harris 3. oldu. Harris, ABD’de bu görevi üstlenecek ilk kadın olarak tarihe geçti. Listenin 4. sırasında ise yine bir Alman olan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen bulunuyor.

TÜRKİYE'DEN TEK İSİM

Türkiye'den listeye girmeye başaran tek kadınsa Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı oldu. Sabancı, listenin 76. sırasına yerleşti. Dikkat çeken bir diğer isim ise, dünyanın en genç liderlerinden biri olan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin 85 sırada yer aldı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Dünyanın en güçlü kadını' Sonraki Haber >>

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Otobanda durmak çoğu zaman zordur

Otobanda durmak çoğu zaman zordur

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Kriz cinneti: Görenler şoke oldu!

Kriz cinneti: Görenler şoke oldu!

Doğu Perinçek'e haddini böyle bildirdi!

Doğu Perinçek'e haddini böyle bildirdi!

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Yürek dağlayan görüntüler!

Yürek dağlayan görüntüler!

İstanbul'un göbeğinde bedava çorba kuyruğu!

İstanbul'un göbeğinde bedava çorba kuyruğu!

''Hamile kadınları, masumları tutukladığı için gece uyuyamayan hakimler var''

''Hamile kadınları, masumları tutukladığı için gece uyuyamayan hakimler var''
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:43:00