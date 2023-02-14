Samanyolu Haber /Gündem / Bazı evlere AKP'den giden gizemli mektuplar: Gençlere ‘İlk oyum’ kartı /14 Şubat 2023 00:12

Bazı evlere AKP'den giden gizemli mektuplar: Gençlere ‘İlk oyum’ kartı

AK Parti, 2023 seçimleri çalışması kapsamında ilk oylarını kullanacak gençlere özel bir kart gönderdi. Genç bir seçmen kartı inceleyerek kayda aldı.

Bazı evlere giden gizemli mektuplar: AKP'den gençlere ‘İlk oyum’ kartı

AKP Gençlik Kolları, 2023 seçimlerinde ilk oylarını kullanacak gençlere ‘ilklerin’ öneminin vurgulandığı ve daveti çağrıştıran özel bir kart gönderdi. Kartta “İlkler unutulmaz” mesajı öne çıktı.

Bir yüzünde seçimlere çağrıştıran “2023” yazan kartın diğer yüzünde hayata ilişkin ilkler sıralandı.

“İlk sinemaya gidişin”, “İlk kalbinin hızlı attığı an”, “İlk telefonun”, “İlk tatilin”, “ilk uzun yolun”, “İlk evden uzağa gidişin”, “İlk şifren”, “İlk okula gidişin” gibi hayata unutulmayan anlara atıf yapıldı. Bunlar sıralandıktan sonra ise “İlkler unutulmaz-İlk seçimin” ifadesine yer verildi.

Kartlarda bulunan “QR kod”u okutularak AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşık 5 dakikalık video mesajı dinlenebiliyor. 

“Gençler! Cumhurbaşkanımızın Sizlere Mesajı Var” başlıklı videoda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılıyla bütünleştirdiğimiz 2023 hedeflerimizin merkezinde sizler varsınız. Sizler 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde ilk defa oy kullanarak Türkiye’nin geleceğinin belirlenmesinde yetki ve sorumluluk sahibi olacaksınız. İçinde yaşayacağınız, çalışacağınız, çocuklarınızı yetiştireceğiniz, yöneteceğiniz ülkenin şekillenmesinde en büyük görev sizlere düşüyor. Gelin Cumhuriyetimizin yeni yüzyılının, Türkiye yüzyılının kapısını beraberce açalım." mesajını iletiyor.
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