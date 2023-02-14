Samanyolu Haber /Gündem / Selçuk Tepeli'den 'fatura' tepkisi: Ya siz geri zekâlı mısınız? /14 Şubat 2023 00:09

Selçuk Tepeli'den 'fatura' tepkisi: Ya siz geri zekâlı mısınız?

FOX haber spikeri Selçuk Tepeli GSM operatörlerine tepki göstererek “Utanmadan fatura gönderiyor adam yıkılmış eve, enkaz altında belki ceset var hala. Ya siz geri zekalı mısınız?” dedi.

Selçuk Tepeli'den 'fatura' tepkisi: Ya siz geri zekâlı mısınız?

 FOX Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli canlı yayında deprem bölgesinde ilk günden beri iletişim problemleri nedeniyle tepki alan GSM operatörlerini eleştirdi. 
Tepeli şu ifadeleri kullandı:
"Bu servis sağlayıcıları insanlara, evlerine fatura gönderiyorlar. Bir de utanmadan faturaları erteliyorlar. Ortada ev yok, ödeyebilecek kimse de yok. Bunlar gönderiyorlar. Sonra bu utanmazlığın farkına varıyorlar, insanlar tepki gösteriyor. Sonra da özür diliyorlar. Kardeşim, o işi yapmayacaksınız.
Dünyanın en yavaş internetini, dünyanın en pahalı faturalarıyla kullanmaya çalışıyoruz. Bir sürü saçma sapan reklam, bir sürü sefa içinde adam.
Zor zaman diyoruz, destek olalım, dayanışma içinde olalım diyoruz. Arkadaş, bunun bir faydası oluyor mu? Utanmadan fatura gönderiyor adam yıkılmış eve, enkaz altında belki ceset var hala. Ya siz geri zekalı mısınız?"
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