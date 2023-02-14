Celal Şengör, en büyük ulusal güvenlik sorununun ne olduğunu açıkladı





"ULUSAL GÜVENLİK SORUNUMUZ"





Şengör, ülkenin en büyük güvenlik sorununun ne olduğunu ise şöyle özetledi: "En büyük güvenlik sorunu, milletçe doğruyu söyleme alışkanlığımızın olmaması."

Celal Şengör, en büyük ulusal güvenlik sorununun ne olduğunu açıkladıProf. Dr. Celal Şengör, en büyük ulusal güvenlik sorununun ne olduğuna ilişkin çarpıcı bir yorumda bulundu. KAFA TV'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Celal Şengör, gazeteci Işık'ın "En büyük ulusal güvenlik sorunu deprem." ifadesine "hayır" yanıtını verdi.