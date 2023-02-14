Samanyolu Haber /Gündem / Celal Şengör, en büyük ulusal güvenlik sorununun ne olduğunu açıkladı /14 Şubat 2023 00:58

Celal Şengör, en büyük ulusal güvenlik sorununun ne olduğunu açıkladı

Ünlü jeolog Celal Şengör, konuk olduğu bir Youtube kanalında "Ülkemizin en büyük ulusal sorunu doğruyu söyleme alışkanlığımızın olmamasıdır" dedi.

Celal Şengör, en büyük ulusal güvenlik sorununun ne olduğunu açıkladı

Celal Şengör, en büyük ulusal güvenlik sorununun ne olduğunu açıkladıProf. Dr. Celal Şengör, en büyük ulusal güvenlik sorununun ne olduğuna ilişkin çarpıcı bir yorumda bulundu. KAFA TV'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Celal Şengör, gazeteci Işık'ın "En büyük ulusal güvenlik sorunu deprem." ifadesine "hayır" yanıtını verdi. 

"ULUSAL GÜVENLİK SORUNUMUZ" 

Şengör, ülkenin en büyük güvenlik sorununun ne olduğunu ise şöyle özetledi: "En büyük güvenlik sorunu, milletçe doğruyu söyleme alışkanlığımızın olmaması."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Celal Şengör, en büyük ulusal güvenlik sorununun ne... Sonraki Haber >>

Bazı evlere giden gizemli mektuplar: AKP'den gençlere ‘İlk oyum’ kartı

Bazı evlere giden gizemli mektuplar: AKP'den gençlere ‘İlk oyum’ kartı

Celal Şengör, en büyük ulusal güvenlik sorununun ne olduğunu açıkladı

Celal Şengör, en büyük ulusal güvenlik sorununun ne olduğunu açıkladı

Selçuk Tepeli'den 'fatura' tepkisi: Ya siz geri zekâlı mısınız?

Selçuk Tepeli'den 'fatura' tepkisi: Ya siz geri zekâlı mısınız?

Enkazdan 138 saat sonra çıkarıldı

Enkazdan 138 saat sonra çıkarıldı

Almanya'da, Türkiye'ye gönderilmek için toplanan yardımlar kundaklandı

Almanya'da, Türkiye'ye gönderilmek için toplanan yardımlar kundaklandı

4 ay önce imar affı teklifi veren Destici deprem bölgesini ziyaret etti

4 ay önce imar affı teklifi veren Destici deprem bölgesini ziyaret etti

Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı

'İşte bizim tabutumuz' deyip oturduğu apartmanın kolonunu paylaştı

'İşte bizim tabutumuz' deyip oturduğu apartmanın kolonunu paylaştı

Ömer Amce, Enkaz altında idrarını içerek hayatta kalmış

Ömer Amce, Enkaz altında idrarını içerek hayatta kalmış

Sibel Kaya, 170. saat sonra sağ olarak enkazdan çıkarıldı

Sibel Kaya, 170. saat sonra sağ olarak enkazdan çıkarıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:49:19