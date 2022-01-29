Samanyolu Haber /Gündem / BBC Türkiye çalışanlarının grevi zaferle sonuçlandı: Yüzde 32 zam /29 Ocak 2022 14:41

BBC Türkiye çalışanlarının grevi zaferle sonuçlandı: Yüzde 32 zam

İşverenle yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine 14 Ocak’ta greve çıkan BBC İstanbul bürosu çalışanlarının mücadelesi başarıyla sonuçlandı. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), grevin başarıyla sonuçlanmasının ardından eylem pankartını indirdiklerini açıkladı. Böylece 13 yıl sonra ilk kez bir basın kuruluşunda yapılan grevde gazeteciler başarılı bir sonuca ulaştı.

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TGS tarafından anlaşmaya ilişkin şu açıklama yapıldı: “14 Ocak 2022 günü üyelerimizin kararı ile çıktığımız grevi, BBC işvereni ile yapılan anlaşma sonucu yine üyelerimizin ortak kararı ile 28 Ocak Cuma akşamı kazanımlarla bitirdik.

Bir yılı kapsayan anlaşma sonucunda üyelerimiz;
– Yıllık bazda ücretlerine toplam yüzde 32 zam,
– Aileleri kapsayan özel sağlık sigortası,
– Günlük brüt 60 TL yemek desteği,
– Brüt 1200 TL gözlük yardımı kazandı.”

TGS açıklaması şöyle devam etti: “BBC İstanbul bürosu çalışanlarının elde ettiği bu başarı sadece bir başlangıçtır. Biliyoruz ki grevin sağladığı motivasyon ve moral, tüm medya sektöründe güvencesizliğe, düşük ücrete ve kötü çalışma koşullarına maruz kalan meslektaşlarımızı Sendika çatısı altında buluşmaya ve mücadeleye teşvik edecektir.”
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