Tımarhanede bugün: Sokaktaki karı CHP’li komşusunun evinin önüne yığdırdı

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğlisi ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında CHP’li ilçe belediyesinin sokaklardaki karı temizlemediğini ileri süren yerel internet medyası sahibi Kıvanç Ay, kendi evinin yolunu iş makinesine açtırdı.



İş makinesinin AKP’li Zonguldak Belediyesi tarafından gönderildiğini ileri süren Ay, sokaktaki karı CHP’li olduğunu söylediği komşunun evinin girişine yığdırdı. Bu anları da cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.



Videoda CHP’li Ereğli Belediyesi’nin çalışmadığını ve Türkiye’nin Sesi gazetesi olarak kendilerinin Cumhurbaşkanının talimatıyla dozer getirip yolları açtığını söyleyerek, sokaktaki karları CHP’li komşusunun evinin girişine yığdırdı. Ay, tepki çeken paylaşımı bir süre sonra kaldırırken, internet sitesinden açıklama yaparak Halil Posbıyık’ın özür dilemesini ya da istifa etmesini talep etti.



80 KÖY YOLU KAPALIYKEN DOZERİ BİR EVİN YOLUNU AÇMAYA GÖNDERMİŞLER



Belediyenin olayı öğrendiği gibi mahalleye giderek tutanak tuttuğunu söyleyen Belediye Başkanı Posbıyık, “Benim hakkımda ya da CHP hakkında söylediği şeyler benim için önemli değil. Belediye başkanı çalışmıyor diyebilir. Burada önemli olan 80 köyün yolu kapalıyken, bir köyde çalışan dozer özel idareye ait tıra yüklenerek bu sokağa getiriliyor. Üstelik bu sokak açık. Şahıs kendi evinin önünü temizliyor. Ardından da karları CHP’li dediği komşusunun evinin önüne yığdırıyor. Bu bir provokasyondur. Bu bölücülüktür. Kaymakam beyle de konuşup durumu anlattım. Bunun üstüne gitmezsek daha büyük olaylar yaşanabilir” diye konuştu.



“ÜST YERDEN EMİR VEREN KİM?”



İş makinesinin köy yolundan alınıp bir evin önünün açılması için gönderildiğini vurgulayan Halil Posbıyık, “Aracın operatörü aynı zamanda bir mahalle muhtarı. Ona sorduk, şantiye şefi Kaan beyin talimatıyla buraya geldiğini söyledi. Kaan bey de yukarıdan emir geldiğini söylüyor. Bu yukarıdan emir veren kim onu bulamadık. Burada kamu zararı var, görevi kötüye kullanma var. Devletin parasını boşuna harcama var. Yazıktır günahtır” dedi. Başkan Posbıyık, konuyla ilgili avukatlarının çalışma yaptığını ve Pazartesi günü Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.