Samanyolu Haber /Gündem / BBC'den dikkat çeken Kılıçdaroğlu portresi /20 Nisan 2023 15:18

BBC'den dikkat çeken Kılıçdaroğlu portresi

BBC News, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu dünyaya tanıttığı haberinde, ‘yumuşak başlı’ Kılıçdaroğlu’nun ‘tribüne oynayan’, ‘güçlü’ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘antitezi’ olduğunu yazdı.

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Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kalırken, dünya basını da seçimin olası sonuçları ve adayların kazanma ihtimallerini değerlendirmeye devam ediyor.

İngiltere'nin kamu yayın kuruluşu BBC News de Ece Göksedef imzalı haberiyle Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu dünya kamuoyuna tanıttı.

'EN ÇOK SALDIRILARIN HEDEFİ HALİNE GELEN LİDER'
Diken'in aktardığına göre, ‘yumuşak başlı’ Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘tribüne oynayan’, ‘güçlü’ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘antitezi’ olduğunun ifade edildiği haberde, 2002’de Meclis’e giren Kılıçdaroğlu’nun deneyimli bir siyasetçi olduğu anlatıldı. BBC, Kılıçdaroğlu için 'Türkiye’de ‘en çok saldırıların hedefi haline gelen lider’ diye yazdı.

Kılıçdaroğlu’nun 13 yıllık CHP liderliğinde partinin ‘sert mizacını’ dönüştürdüğü, ‘ülkedeki bütün renkleri benimsediği’ yorumuna yer verilen haberde, Kılıçdaroğlu'nun yedi çocuklu Alevi bir ailenin dördüncü çocuğu olduğu, Sosyal Sigortalar Kurumu müdürü olduğu dönem ‘yolsuzluğu bitirmesiyle’ ün kazandığı belirtildi.

'DEVRİMCİ DEĞİL, EVRİMSEL BİR LİDER OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM'
Haberde eski CHP milletvekili Melda Onur ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) istifa ederek CHP’den milletvekili adayı olan Okan Konuralp’ın görüşlerine de yer verildi. Melda Onur, “Onunla tanıştığımda devrimci değil de evrimsel bir lider olduğunu düşündüm. Hedefine odaklanır, aşırı bir sükunetle dinler ve işin sonunda ikna eder. Doğru olduğunu düşündüğü şeyi yaptığı zamanlar çok kararlıdır" dedi. 

'AĞZINDAN BİR KELİME BİLE NEFRET ÇIKTIĞINI DUYMADIM'
Haberde ismi yazılmayan bir partili ise “Bazen olaylar bizi çıldırtıyor ve bağırmadan edemiyoruz. Kılıçdaroğlu o zaman bile sakinliğini koruyor” dedi. Partili, CHP liderinin odaya biri girdiği zaman ayağa kalkıp el sıkıştığını, insanlarla masanın arkasından değil yüz yüze konuştuğunu ve kimsenin sözünü kesmediğini söyledi.

Haber, Konuralp’in şu sözleriyle son buldu: “Ağzından bir kelime bile nefret çıktığını duymadım. Birine kızabilir ama sakinliğini korur ve kolayca affeder. Geçmişte ona muhalefet eden siyasetçilerle de birlikte böyle çalışmıştı.” 
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