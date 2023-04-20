Canikli'ye bir şok suçlama daha: Cinayet iddiaları hakkında yalan haber yaptırdı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli’nin yeğeni olan Kemal Canikli tarafından şiddete maruz kaldığını açıklayan Rüzgar Canikli, Nurettin Canikli hakkında da iddialarda bulundu.







Halk TV'de yayınlanan Kayda Geçsin programına konuk olan Rüzgar Canikli, Nurettin Canikli'nin Kemal Canikli ile birlikte Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünün ardından baba Şaban Vatan hakkında yalan haberler yaptırdığını öne sürdü.





'SİYASİ BAĞLANTILARINI KULLANARAK ADALETİ ENGELLİYORLAR'

Eşiyle boşanma sürecinde olan Rüzgar Canikli, geçtiğimiz günlerde Kemal Canikli ile birliktelikleri sırasında kendisine sistematik şiddet uyguladığını ve çocuğunu görmesinin engellendiğini söyleyerek, "Siyasi bağlantılarını kullanarak adaleti engelliyorlar" demişti. Sosyal medyada dile getirdiği şiddet görüntülerinin mahkeme dosyasında da yer aldığını ifade eden Rüzgar Canikli’nin iddiaları arasında Nurettin Canikli’nin danışmanları tarafından tehdit edildiği de yer almıştı.





'ŞABAN VATAN'IN DELİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER'

Rüzgar Canikli, Giresun Eynesil'de 2018 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünün ardından Nurettin Canikli hakkında da iddialarda bulundu. Rüzgar Canikli şunları söyledi:





"Giresun gazetesine sahte haberler yaparken Kemal'in Whatsapp'ına mesajları kendi atıyordu. Biz yan yana gelerek o atılan mesajları sözlüye döküp başka yayın belgelerini yapan bir hanımefendiye iletiyorduk. Genelde tatilde ya da evde birlikte olduğumuz için hepsine şahit oldum.





Nurettin Canikli ve Kemal Canikli, Şaban Vatan hakkında sahte haberler yaptırıyordu. Konunun neticesini o zaman çok anlayamamıştım. Sorduğum zaman da Şaban Vatan'ın deli olduğunu söylediler ve bu yönde haberler de yaptırdılar. Giresun Gazetesi de Nurettin Canikli'nin elinde. Zaten gazeteci Metin Cihan aralarındaki mesajlaşmaları da ifşalamıştı. Hatta o dönem Kemal Canikli Ahmet Portakal diye bir hesap açıp Metin Cihan'a ve Şaban Vatan'a saldırdı."





Ne olmuştu?

Rabia Naz Vatan, Eynesil’de 12 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Rabia Naz’ın ölümünün intihar ya da yüksek yerden düşme olduğu iddia edilmişti. Buna karşın Şaban Vatan, kızına araba çarptığını ancak AK Parti Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin devreye girmesiyle olayın üstünün kapatıldığını öne sürmüştü. Rabia Naz’ın ölümünün araştırıldığı dosyaya ise 16 Temmuz 2020’de takipsizlik kararı verildi.





Nurettin Canikli ise Şaban Vatan hakkında üç ayrı dosyadan suç duyurusunda bulunmuş ve Vatan’a 1 yıl 8 ay hapis cezası ve 8 bin 840 Türk Lirası da para cezası verilmişti. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı. Olayın üzerinden 5 yıl geçmesine karşın Rabia Naz’ın katilleri henüz bulunamadı.