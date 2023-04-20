Samanyolu Haber /Gündem / NATO Genel Sekreteri Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından ilk kez Kiev'de /20 Nisan 2023 14:59

NATO Genel Sekreteri Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından ilk kez Kiev'de

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna’nın başkenti Kiev'e beklenmedik bir ziyarette bulundu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

Güvenlik gereği Stoltenberg'in Ukrayna ziyareti önceden açıklanmadı. Ziyaret gerçekleştikten sonra basına bilgi verildi. Ukrayna medyası ayrıca Jens Stoltenberg'in Kiev'in merkezindeki Mikhailovskaya Meydanı'nda bulunan ve hayatını kaybeden Ukraynalı askerler için Anma Duvarı'nın yanında durduğu fotoğrafları da yayınladı.

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaştan sonra ilk kez ülkeyi ziyaret etmiş oluyor. Benzer bir şekilde, beklenmedik bir kararla Herson ve Lugans askeri birliklerini ziyaret eden Putin’in hamlesinden sonra NATO Genel Sekreteri’nin Kiev ziyareti bir nevi cevap ve moral verme gibi algılandı.  

Nisan ayı başlarında Jens Stoltenberg, NATO ülkelerinin beklenen karşı saldırı beklentisiyle Ukrayna'ya askeri desteği güçlendirme niyetini açıklamıştı. Bu seferinde ise NATO Genel Sekreteri, ittifakın Kiev'e Sovyet silahlarından Batı silahlarına geçişte yardımcı olacağını açıkladı.

Toplamda, askeri çatışmanın başlangıcından bu yana NATO ülkeleri Ukrayna'ya toplam 65 milyar Euro değerinde silah sağladı.

Bilindiği gibi Finlandiya'nın NATO üyesi olması sonrası Moskova’dan yeni bir uyarı gelmişti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya ve NATO güçlerinin çatışma riskinin arttığını belirtti.

Gruşko, Baltık bölgesindeki durumun giderek daha kritik bir hal aldığını, NATO’nun ortak çabalarıyla Baltık Denizi’nin sakin topraklardan 'askeri rekabet bölgesine' döndüğünü belirterek, “Rusya, Baltık Denizi'ndeki durumu normalleştirmek için mümkün olan her yolu denedi, ancak önerilerin hiçbiri NATO tarafından dikkate alınmadı” dedi.
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