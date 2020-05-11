Samanyolu Haber /Ekonomi / BDDK üç yabancı bankanın işlem yasağını kaldırdı /11 Mayıs 2020 10:40

BDDK üç yabancı bankanın işlem yasağını kaldırdı

7 Mayıs günü BDDK tarafından BNP Bariba, Citibank ve UBS bankalarına getirilen TL işlem yasağı, bankaların yükümlülükleri yerine getirilmesi sonrası kaldırıldı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), BNP Baribas SA, Citibank NA ve UBS AG’ye 7 Mayıs günü getirdiği işlem yasağını bugün kaldırdı.

BDDK Başkanı Akben, üç bankaya işlem yasağına dair, 'Üç banka yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde işlem yasağı kaldırılabilir ama soruşturma sürecek' demişti.

BDDK, perşembe günü aldığı kararda ikinci bir duyuruya kadar BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG’nin Türk bankalarına karşı olan Türk Lirası yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmediği tespit ettiğini belirterek, tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek işlem ve uygulamaları önlenmesini ve kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını teminen, söz konusu bankalar dahil Türk Lirası yükümlülüğünü yerine getirme konusunda gecikmeye düşen yabancı bankalar ve söz konusu bankaların yurt dışında kurulu grup bankaları ile bir bacağı Türk Lirası olan yeni bir döviz işleminin yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine karar vermişti.

Bu sabah alınan kararla bu işlem yasağı kaldırıldı.
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