Samanyolu Haber /Gündem / Bedava ‘seçim gazı’ yerli değil ithalmiş /09 Mayıs 2023 13:02

Bedava ‘seçim gazı’ yerli değil ithalmiş

Seçim öncesi vatandaşa “Bu ay faturanızı devlet ödedi. Karadeniz gazımız hayırlı olsun” mesajı yağıyor. Ancak, bedava gazın yerli değil ithal olduğu ortaya çıktı.

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Her seçim öncesi gibi doğalgazı yine seçim malzemesi olarak kullanan iktidarın halka bedava dağıttığı gazın yerli değil, dolarla alınan ithal gaz olduğu ortaya çıktı. Türkiye Petrolleri A.O (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz'den çıkarılmaya başlandığı söylenen doğalgazın henüz test aşamasında olduğu söyledi.

Doğalgazı dağıtan özel şirketler tarafından yurttaşlara gönderilen ilk mesajda, “Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği Karadeniz gazının devreye alınmasından dolayı 31 Mayıs 2023 tarihine kadar oluşturulacak ilk faturanız devletimiz tarafından karşılanacaktır” denilmişti.

İktidarın seçim propagandalarına alet edilen gaz dağıtım şirketleri, seçim haftasına girdiğimiz bu günlerde ise ödenen fatura tutarını da belirterek şu mesajı göndermeye başladılar: “Sayın abonemiz, …. nolu sözleşme hesabınıza ait 18/05/2023 son ödeme tarihli 110 TL tutarlı doğalgaz tüketim faturanız Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde devlet tarafından karşılanmaktadır. Karadeniz gazımız hayırlı olsun.”

BİLGİN: HENÜZ TEST ÜRETİMİ FAZINDAYIZ

Sözcü’den Ertdoğan Süzer’in haberine göre, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, bedava dağıtılan gazla ilgili sorulara Şırnak Cizre'de yanıt verirken, Karadeniz gazının henüz test aşamasında olduğunu söyledi.

Bilgin, “Karadeniz gazında şu anda test üretim fazındayız hâlâ. Test üretimi devam ediyor ve bu üretimin tamamını BOTAŞ'a teslim ediyoruz. Test üretimi yıl sonuna kadar aslında devam edecek. Böylece rezervuar davranışını daha iyi anlamış olacağız. Yıl sonuna kadar değil belki ama yılın son çeyreğine kadar devam edecek. Ondan sonra ticari kontratlar devreye girecek” dedi.
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