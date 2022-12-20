Samanyolu Haber /Gündem / Bekçinin otomobilinde uyuşturucu yakalandı, zula yeri emniyette çıktı /20 Aralık 2022 18:17

Bekçinin otomobilinde uyuşturucu yakalandı, zula yeri emniyette çıktı

Gazeteci Cevheri Güven dikkat çeken bir haberi gündeme taşıdı. Güven'in haberine göre bir bekçinin aracını durduran polisler yüklü miktarda uyuşturucu ele geçiriyor. ‘Zula’nın yerini öğrenmek için MHP/Ülkü Ocakları referansıyla bekçi olan şahsa işkence yapılıyor. İddiaya göre Ankara Emniyeti, skandalı nasıl gizleyeceğinin derdine düşmüş durumda.

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Ankara Emniyet'inde yaşanan skandalla ilgili olarak Cevheri Güven’in paylaşımları şöyle:

Ankara Mamak Akdere Polis Merkezinde görevli, (Süleyman Soylu’nun “tek tek seçtim” dediği bekçilerden) 2018 girişli Bekçi Onur’un aracı Mamak ilçesinde seyir halindeyken Narkotik Ekiplerince durduruluyor ve film başlıyor.

2 hafta önce yaşanan olayda; Bekçi Onur’un aracından yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçiriliyor. Bekçiye 1 gün boyunca işkence yapılıyor. Amaç zulasının yerini öğrenmek. Bekçi Onur sonunda zulanın yerini söylüyor: Akdere Polis Merkez Amirliği Narkotik ekipleri Akdere Polis Merkezine gidiyorlar ve valiz içinde uyuşturucu paketlerini buluyorlar.

Şüpheli şahıs MHP/Ülkü Ocakları referansıyla bekçi olmuş. Narkotik operasyonu yapmış ama Ankara Emniyeti nasıl gizleyeceğinin derdine düşmüş durumda. Rezilliğin bini bir para.




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