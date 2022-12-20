Bekçinin otomobilinde uyuşturucu yakalandı, zula yeri emniyette çıktı

Ankara Emniyet'inde yaşanan skandalla ilgili olarak Cevheri Güven’in paylaşımları şöyle:





Ankara Mamak Akdere Polis Merkezinde görevli, (Süleyman Soylu’nun “tek tek seçtim” dediği bekçilerden) 2018 girişli Bekçi Onur’un aracı Mamak ilçesinde seyir halindeyken Narkotik Ekiplerince durduruluyor ve film başlıyor.







2 hafta önce yaşanan olayda; Bekçi Onur’un aracından yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçiriliyor. Bekçiye 1 gün boyunca işkence yapılıyor. Amaç zulasının yerini öğrenmek. Bekçi Onur sonunda zulanın yerini söylüyor: Akdere Polis Merkez Amirliği Narkotik ekipleri Akdere Polis Merkezine gidiyorlar ve valiz içinde uyuşturucu paketlerini buluyorlar.





Şüpheli şahıs MHP/Ülkü Ocakları referansıyla bekçi olmuş. Narkotik operasyonu yapmış ama Ankara Emniyeti nasıl gizleyeceğinin derdine düşmüş durumda. Rezilliğin bini bir para.















