Samanyolu Haber /Politika / Bekir Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasını nasıl sattıklarını anlattı /15 Nisan 2022 10:52

Bekir Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasını nasıl sattıklarını anlattı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir" şeklinde tuhaf ama 'satışı' ikrar eden açıklamalarda bulundu. Bİlindiği gibi Erdoğan'ın hukuku guguka çevirdiği, 'yargıda şeyini yaparız' sözü ile perçinlenmişti.

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2018 yılının ekim ayında İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda katledilmişti. Geçtiğimiz mart ayında, 26 sanıklı davada, savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini istemişti. Geçtiğimiz günlerde ise savcının talebini kabul edilmiş ve dava Suudi Arabistan'a devredilmişti.

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Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesiyle ilgili daha önce, ''Cemal Kaşıkçı cinayeti tasvip edilemez. İlk müdahil olan biziz. Kaşıkçı davasında süreci bekleyeceğiz. Suudi Arabista'na devri yasaya uygundur. Artık süreci takip edeceğiz'' ifadelerini kullanan Bozdağ'dan yeni açıklama geldi.

Eleştirilere neden olan karara ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir. Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasî hesapla yapılan çarpıtma yorumdur." diye yazdı.


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