Bekir Bozdağ'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da konuyla ilgili A Haber'de konuştu. Bozdağ, "Kaşıkçı cinayerti tasvip edilemez, ilk müdahil olan biziz. Süreci bekleyeceğiz. Yargılamanın Suudi Arabistan'a nakledilmesi tamamen yasaya uygundur" dedi.





İşte Bozdağ'ın konuyla ilgili açıklaması:





Kaşıkçı cinayerti tasvip edilemez, ilk müdahil olan biziz. Süreci bekleyeceğiz. Yargılamanın Suudi Arabistan'a nakledilmesi tamamen yasaya uygundur. Davanın naklinden sonra ismi geçen diğer sanıkları da yargılayacaklar. Yargılama Suudi Arabistan mahkemelerinde yapılacaktır. Burada Türkiye'nin yargı yetkisini devretmesi söz konusu değildir.



Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesiyle ilgili görülen davanın Riyad yönetimine devredilmesi tartışmaları sürerken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da konuyla ilgili bir açıklama geldiği aktarıldı.