Samanyolu Haber /Dünya / Cezayir ve İtalya arasında yeni anlaşma /12 Nisan 2022 00:50

Cezayir ve İtalya arasında yeni anlaşma

Cezayir yönetimi, İtalya ile doğalgaz tedarikini artırma ve gaz fiyatlarını küresel piyasalara göre gözden geçirmeyi içeren bir anlaşmayı imzaladıklarını duyurdu.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Cezayir, İtalya'ya doğalgaz tedarikini artırma ve gaz fiyatlarını küresel piyasalara göre gözden geçirmeyi içeren bir anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Cezayir'in devlet enerji şirketi Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Sonatrach ile İtalyan enerji şirketi ENI arasında doğalgazla ilgili anlaşmaya varıldı.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve ülkesini ziyaret eden İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin huzurunda imzalanan anlaşma, TransMed boru hattının kapasitesini kullanarak İtalya'ya doğalgaz sevkiyatını artırmayı hedefliyor.
İki ülke arasındaki enerji anlaşması, 2022-2023 yıllarında her iki şirketin gaz fiyatlarını küresel piyasaya göre gözden geçirmeyi içeriyor.

Cezayir’den İtalya’ya doğalgaz tedarikinin artırılmasına ilişkin imza töreninde konuşan İtalya Başbakanı Draghi "Hükümetlerimiz, enerji sektöründe ikili işbirliğine ilişkin bir niyet bildirgesi imzaladı. Buna, ENI ve Sonatrach arasındaki İtalya’ya doğalgaz ihracatını artırma anlaşması da ekleniyor" dedi.

Draghi, "Ukrayna’nın işgalinin hemen ardından İtalya’nın, Rus doğalgazına bağımlılığını hızla azaltması gerektiğini açıklamıştım. Bu anlaşmalar, bu stratejik hedefe ulaşmada önemli bir yanıt" diye konuştu.

İtalyan Başbakan, Cezayir ile işbirliklerini sadece enerji alanında değil diğer sektörlerde de geliştirmek istediklerini, bu kapsamda 18-19 Temmuz’da yine Cezayir’de hükümetler arası zirve için bir araya geleceklerini duyurdu.

Öte yandan İtalyan enerji firması ENI’den yapılan açıklamada da bugünkü anlaşmayla Cezayir’den İtalya’ya doğalgaz taşınan Transmed boru hattının kapasitesinden yararlanarak, 2023-2024’te yılda 9 milyar metreküpe kadar kademeli olarak doğalgaz sevkiyatının artırılacağı kaydedildi.

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