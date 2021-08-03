Belaruslu muhalif, Ukrayna'da ağaca asılı olarak ölü bulundu

Belaruslu muhalif Vitaliy Şişov'un, sürgünde bulunduğu Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yaşadığı evin yakınındaki bir parkta ölü bulunduğu açıklandı. Konuyla ilgili açıklama bu sabah Kiev Polisi’nden geldi. Polis, soruşturma başlatıldığını duyurdu. 26 yaşındaki Vitaliy Şişov, Ukrayna’daki Belarus Evi adlı kuruluş üzerinden Belarus'tan kaçan muhalifleri destekliyordu.





Çok yönlü soruşturma başlatıldı

Kiev Polisi, soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğünü açıkladı. Emniyet birimlerinin intihar ihtmali kadar intihar süsü verilmiş cinayet olasılığını da araştırdığı haber veriliyor.





Vitaliy Şişov, dün koşmak için evinden ayrılmış, kendisinden daha sonra haber alınamadığı açıklanmıştı. İnsan hakları kuruluşu Wjasna, Şişov'un yakınlarına dayandırarak yaptığı bir açıklamada, 26 yaşındaki Belaruslu aktivistin geçen günlerde spor yaparken yabancı şahıslar tarafından izlendiğini aktardı.





Ukrayna’daki Belarus Evi adlı kuruluş ise, aktivist Vitaliy Şişov'un ölümünü, "Belarus yönetiminin rejim muhalifini elimine etmek için yürüttüğü hazırlıklı bir operasyonu" olarak niteledi ve Şişov'un Belarus gizli servisi tarafından katledildiğini iddia etti.









Belaruslu mualifler Ukrayna, Polonya ve Litvanya'ya kaçıyor

Belaruslu rejim muhalifleri, ülkelerinde karşılaştıkları baskı ve yaptırımlar nedeniyle kaçarak Ukrayna, Polonya veya Litvanya'ya sığınıyor.





Dün de Tokyo'da yapılan 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılan Belaurslu atlet Kristina Timanovskaya, Belarus Olimpiyat sorumlularının, kendisini isteği dışında ülkesine kaçıracağından endişe ettiğini açıklamış, bunun üzerine Polonya kendisine insanı sebeplerle vize verdiğini açıklamıştı.





Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko, bir yıl öne yapılan seçimlerde düzensizlik ve yolsuz iddiaları ile kitlesel protestolara rağmen seçimleri kazandığını duyurup yönetimi yeniden ele almıştı. Avrupa Birliği Belarus’a yaptırımlar uyguluyor.