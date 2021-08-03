Samanyolu Haber /Gündem / Vuhan'da 11 milyona korona testi yapılacak /03 Ağustos 2021 17:10

Vuhan'da 11 milyona korona testi yapılacak

Koronavirüsün ilk kez görüldüğü Çin'in yaklaşık 11 milyon nüfuslu Vuhan kentinde vakaların yeniden görülmeye başlanması üzerine herkese test yapılacağı bildirildi.

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Koronavirüsün ilk kez görüldüğü Çin'in Vuhan kentinde yetkililer kentte yeniden koronavirüs vakaları görülmeye başlanması üzerine harekete geçti. 11 milyon kent sakinine kitlesel koronavirüs testlerinin yapılacağı kentte, herkesin teste tabi tutulması planlanıyor.

Uzun süre hiçbir koronavirüs vakasının görülmediği Vuhan'da geçen günlerde göçmen işçilerde yedi yeni vaka tespit edilmişti. Çin'in diğer kentlerinde de özellikle Delta varyantının yayılmasını engellemek için seyahat engelleri ve kapanma gibi önlemlere başvuruluyor.

Vuhan'da 2019 yılının sonunda ilk kez yeni tip koronavirüs görülmüştü. Hubei eyaletinde bulunan kent tamamen karantinaya alınmış, uygulanan sıkı önlemler sonrası en son bir yıl önce yeni vakaya rastlanmıştı. Çin'in diğer büyük kentlerinde uygulanan önlemler sonucu virüsün yayılması kontrol altına alınmıştı. Ancak Temmuz ayının ortasından bu yana Çin'de 400 yeni koronavirüs vakası kayıtlara geçti. Yetkili kuruluşlar salı günü 61 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu.
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