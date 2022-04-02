Samanyolu Haber /Dünya / Belarus'ta neler oluyor? üç gün arayla iki tren raydan çıktı /02 Nisan 2022 10:23

Belarus'ta neler oluyor? üç gün arayla iki tren raydan çıktı

Rus işgaline destek veren Belarus'ta ilginç gelişmeler yaşanıyor.

SHABER3.COM

Belarus'ta üç gün içinde ikinci kargo treni raydan çıktı.

Rus askeri teçhizat malzemelerini taşıyan trenin kendilerine 'partizanlar' diyen bir grup tarafından raydan çıkarıldığı iddia ediliyor.

Rus istihbaratının söz konusu sabotaj eylemi ile ilgili bazı demiryolu işçilerini gözaltına aldığı bildirildi.

Askeri malzeme taşıyan treni raydan öıkararak kullanılamaz duruma getiren grup telegram kanalından 'Başkalarını korkutmak için rastgele insanları yakaladılar ve onlara zorla pişmanlık ve itirafların videoları çektirdiler. Belarus hükümeti, demiryolu üzerindeki kontrolünü kaybedeceğinden çok korkuyor.' açıklamasında bulundular.
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