ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland Türkiye yolcusu

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi işler Müsteşarı Victoria Nuland’ın Fransa’da Fransız, Alman ve İngiliz muhataplarıyla görüşeceği kaydedildi.



Nuland’ın daha sonra bölgesel güvenlik, ekonomik konular ve ikili ilişkilerde öncelikler gibi konuları görüşmek üzere hükümet yetkilileri ve sivil toplumla diyalog için Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs’a gidecek kurumlararası bir heyete başkanlık edeceği belirtildi.



Nuland’ın Almanya’da G-7 ülkelerinin temsilcileriyle bir dizi küresel konuyu ve pandemiden toparlanma çabalarını görüşmek üzere biraraya geleceği kaydedildi.



Victoria Nuland’ın başkanlık edeceği heyetin diğer üst düzey üyeleri arasında ABD Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Bakan Yardımcısı Vekili Ilan Goldenberg ve Bakan Yardımcı Vekili Erika Olson da bulunuyor. Dışişleri Bakanı Yardımcı Vekilleri Karen Sasahara ve Jennifer Gavito’nun da Türkiye’de heyete eşlik edeceği belirtiliyor.