Belçika, AP seçimlerinde oy verme yaşını 16'ya indirdi

"Heyecan verici"

Euronews'e değişiklik üzerine görüş bildiren 16 yaşındaki Belçikalı Alexis Macrae bu fırsatın heyecan verici olduğunu düşünüyor.

AB ülkelerinde oy verme yaşı

AB'ye üye ülkelerin genelinde 18 yaş ve üzerindekiler oy verme hakkına sahip. Ancak bunun istisnaları var.