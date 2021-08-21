Samanyolu Haber /Dünya / Belçika Brüksel dışında bütün tedbirleri kaldırıyor /21 Ağustos 2021 21:58

Belçika Brüksel dışında bütün tedbirleri kaldırıyor

Nüfusunun üçte ikisini aşılayan Belçika, başkent Brüksel dışındaki bölgelerde bazı tedbirleri kaldırma kararı aldı.

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Belçika Başbakanı Alexander de Croo, düzenlediği basın toplantısında "Ülkemizde diğer Avrupa ülkelerine olduğu gibi nispeten yavaş olsa da vakalarda artış görüyoruz" dedi.

Croo, bunun yaz tatili ve okulların açılacak olması nedeniyle beklenen bir durum olduğunu söyleyerek, ölüm sayılarında artış yaşanmadığına dikkati çekti.

Bunun nedeninin 'oyunun kurallarını değiştiren aşılama' olduğunu vurgulayan Croo, ülkesinin aşılama konusunda lider ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Restoranlarda kısıtlamalar kaldırılıyor

1 Eylül itibarıyla Brüksel haricindeki bölgelerde hizmet veren restoran ve kafelerde saat, masa ve kişi sayısına ilişkin tüm kısıtlamalar kaldırılmış olacak.

Düğünler ile 200 kişilik kapalı, 400 kişilik açık mekanlardaki toplanmalara izin verilecek. 1 Ekim itibarıyla bu rakam 500 ve 750’ye çıkarılacak.

Şirketlere evden çalışmaya ilişkin verilen tavsiye geri çekilecek ancak bunu halen ihtimal dahilinde tutmaları tavsiye edilecek.
Daha büyük etkinliklerde halk, aşılarının tam olduğunu, 48 saat içinde PCR testi yaptırarak negatif sonuç elde ettiklerini ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlayan 'bileti' (Covid Safe Ticket) göstererek katılabilecek.
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