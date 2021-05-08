Samanyolu Haber /Dünya / Belçika'da 7 aylık sokağa çıkma yasağı sona erdi /08 Mayıs 2021 18:26

Belçika'da 7 aylık sokağa çıkma yasağı sona erdi

Avrupa'da nüfusa oranla en fazla Covid ölümünün yaşandığı ülkelerden biri olan Belçika'da, aylardır katı bir şekilde uygulanan salgın önlemleri bugünden itibaren gevşetildi.

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Belçika'da 19 Ekim'de yürürlüğe giren ve her gün 22:00 - 05:00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamasına da son verildi.

Hükümetin aldığı aşamalı gevşeme kararı kapsamında, yaklaşık 7 aydır sadece paket servisi yapan kafe ve restoranlar, Cumartesi sabahından itibaren açık hava bölümlerinde müşterilerine hizmet vermeye başladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre aynı aileden en fazla 4 kişinin birlikte oturmasına izin verilen masalar arasında en az 1,5 metre mesafe olacak. Müşteriler, sadece tuvaleti kullanmak ve hesap ödemek koşuluyla kapalı bölümlere girebilecek.

Müşteri ve çalışanların maske takması zorunlu olacak. Kafe ve restoranların açık hava bölümleri sabah 08:00'den akşam 22:00'ye kadar açık kalacak.

Gevşeme kapsamında açık havada 1 kişiyle sınırlı olan sosyal temas sayısı 3'e yükseltildi. Bugünden itibaren açık havadaki kültürel etkinliklerde en fazla 50 kişiye kadar izleyiciye izin verilecek.

Dini ibadetler de en fazla 50 kişinin katılımı ve sosyal mesafe kuralına uyulması koşuluyla toplu halde yapılabilecek. Eğlence parklarının ve eskici pazarlarının da yeniden açılmasına izin verildi.

Yaklaşık 7 aydan bu yana devam eden sokağa çıkma yasağının Cumartesi sabah 05:00'de sona ermesi ve kafelerin açık hava bölümlerinin saat 08:00'den itibaren açılması üzerine, çok sayıda Belçikalı kendilerini sokaklara attı.

Belçika nüfusunun büyük bölümünün yaşadığı Flaman Bölgesi'nin Başbakanı Jan Jambon, her şeyin yolunda gitmesi durumunda ülkenin 1 Ekim'den itibaren normal yaşama dönebileceğini söyledi.

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Belçika'da şu ana kadar 1 milyondan fazla kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Halk sağlığı ve enfeksiyon uzmanlarına göre, gerçek rakam 3 milyonun üzerinde.

Belçika'da, salgının başlangıcından bu yana 24 bin 483 kişi Covid nedeniyle hayatını kaybetti. Uygulanan sıkı önlemler sayesinde günlük ortalama vaka sayısı yaklaşık 3 bin civarına geriledi.
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