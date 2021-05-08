İmamoğlu kendisi hakkında soruşturma açılmasını istedi

İBB Başkanı Ekem İmamoğlu, Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine cevap verdi. Erdoğan, İstanbul Adalar'daki kayıp at iddialarıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak cevap vermişti. Erdoğan, "Günü geldiğinde bunların hesabı sandıkta feraset sahibi tüm İstanbullular tarafından sorulacaktır" diye konuşmuştu.





İBB Başkanı İmamoğlu, bu sözlere cevabını Twitter'daki hesabı üzerinden verdi.







"Keşke bana 'Neden elini arkadan bağladın?' incelemesi yerine Adalar'daki atlarla ilgili inceleme başlatsaydınız" diyen İmamoğlu, "Geçmişten bugüne yaşanan fayton zulmünü yıllarca kimlerin görmezden geldiği, kimin çözüm ürettiğiyle ilgili tüm süreçlerin inceleneceği bir soruşturma talep ediyorum" ifadelerini kullandı.











