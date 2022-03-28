Belçika'da Ruslara yönelik ayrımcılık protesto edildi

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Konstantin Chalabov imzası taşıyan hebere göre Belçika’nın başkenti Brüksel’de, Ukrayna bağlamında Rus kökenli vatandaşlara uygulanan ayrımcılık sorununa dikkat çekmek için 50 kişi Avrupa Mahallesi’nde toplanarak protesto gösterisi düzenledi. Belçika’nın başkenti Brüksel’de, Ukrayna bağlamında Rus kökenli vatandaşlara uygulanan ayrımcılık sorununa dikkat çekmek için 50 kişi Avrupa Mahallesi’nde toplanarak protesto gösterisi düzenledi.





Belçika yönetiminin izin verdiği eylem, bayraksız ve siyasi sloganlar atılmadan, Brüksel polisinin aldığı güvenlik tedbirleri koşullarında gerçekleşti.





Gösterinin organizatörü Jean-Francois Devroux, “Amacımız, Belçika ve Avrupa’da tüm Rusofobi olaylarını kınamak. Rusların haklarının ihlal edildiğini düşünüyorum. Bu yeri seçmem tesadüf değil. Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu binaları önündeyiz, ama eylemim kesinlikle siyasi değil, insani ve sosyal anlam taşıyor” ifadesini kullandı.





Belçika’nın Rus kökenli vatandaşlarının, işten atılma veya okul ve üniversitelerde kötü muamele ile karşılaştığını anlatan Devroux, Belçika’da yaşayan birçok Rus ailenin, Kızılhaç’ın çağrısına yanıt vererek Ukraynalı sığınmacıları evlerinde ağırladığını ve onlara yardım sağladığını anlattı.



