Samanyolu Haber /Dünya / Macron'dan Biden'a 'Kasap' çağrısı /28 Mart 2022 06:09

Macron'dan Biden'a 'Kasap' çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik "kasap" ve "iktidarda kalamaz" sözlerinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron krizi tırmandıracak açıklamalardan kaçınılması gerektiğini söyledi.

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Biden'ın açıklamalarına Kremlin sert tepki göstermiş ve bunun ikili ilişkilere zarar vereceğini açıklamıştı.

France 3 televizyonuna konuşan Macron iki gün içerisinde Putin'le ağır bombardıman altındaki Mariupol şehrindeki sivillerin tahliyesini organize etmek için görüşeceğini kaydetti.

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Macron birinci önceliğinin bir ateşkes sağlamak ardından da diplomatik yollarla Rus askerlerin çekilmesini sağlamak olduğunu belirtti. Macron "Bunu başarmak için ne sözlerle ne de atılan adımlarla krizi tırmandırmamalıyız," ifadelerini kullandı.

Ukrayna da ise hükümet Mariupol'den siviller çıkarmak için yeni bir insani yardım koridoru açma çabasındaydı. Daha önce siviller için güvenli geçiş yolu açma çabaları her iki tarafın da birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlaması nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

Rusya, Ukrayna ordusunu dağıtmak ve batı yanlısı Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i devirmek için 24 Şubat'ta kendisinin "Özel Askeri Operasyon" olarak nitelediği işgali başlatmış fakat o günden bu yana büyük şehirleri ele geçirme konusunda kayda değer bir başarı elde edememişti.
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