Macron'dan Biden'a 'Kasap' çağrısı

Biden'ın açıklamalarına Kremlin sert tepki göstermiş ve bunun ikili ilişkilere zarar vereceğini açıklamıştı.



France 3 televizyonuna konuşan Macron iki gün içerisinde Putin'le ağır bombardıman altındaki Mariupol şehrindeki sivillerin tahliyesini organize etmek için görüşeceğini kaydetti.



Macron: Erdoğan ile Mariupol kentinde ortak insani operasyon düzenlemeye karar verdik

Macron birinci önceliğinin bir ateşkes sağlamak ardından da diplomatik yollarla Rus askerlerin çekilmesini sağlamak olduğunu belirtti. Macron "Bunu başarmak için ne sözlerle ne de atılan adımlarla krizi tırmandırmamalıyız," ifadelerini kullandı.



Ukrayna da ise hükümet Mariupol'den siviller çıkarmak için yeni bir insani yardım koridoru açma çabasındaydı. Daha önce siviller için güvenli geçiş yolu açma çabaları her iki tarafın da birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlaması nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.



Rusya, Ukrayna ordusunu dağıtmak ve batı yanlısı Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i devirmek için 24 Şubat'ta kendisinin "Özel Askeri Operasyon" olarak nitelediği işgali başlatmış fakat o günden bu yana büyük şehirleri ele geçirme konusunda kayda değer bir başarı elde edememişti.