Samanyolu Haber /Dünya / Zelensky: Görüşmeye hazırız /28 Mart 2022 06:12

Zelensky: Görüşmeye hazırız

Zelenski Rus gazetecilere video konferans aracılığıyla Rusça yaptığı açıklamada da tarafsızlık statüsünü bir barış anlaşmasının parçası olarak görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

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Zelenski, bunun üçüncü taraflar tarafından garanti altına alınması ve bunun referanduma sunulması gerektiğini de kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı, “Güvenlik garantileri ve tarafsızlık, nükleer olmayan statü. Bunun üzerine gitmeye hazırız. Bu en önemli bölüm” dedi.

Zelenski, Ukrayna’nın askersizleştirilmesi konusunu Rusya’yla görüşmeyi reddettiklerini de söyledi.

Zelenski’nin Rus gazetecilere konuşması Moskova’nın uyarısını da beraberinde getirdi.

Rus yetkililer mülakatın yayınlanmaması uyarısında bulundu.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Batılı ülkeleri yeterince cesur olmamakla eleştirdi ve bir kez daha Rus işgaline karşı savaş uçakları ve tanklar istedi.

Zelenski, Rus füzelerinin sivilleri öldürürken Batılı ülkeler arasındaki savaş uçaklarının ve savunma silahlarının Ukrayna’ya nasıl ulaştırılacağı konusundaki tartışmaları eleştirdi.

31 gündür savaş uçaklarının nasıl Ukrayna’ya ulaştırılacağının tartışıldığını belirten Zelenski, Mariupol’u savunanlarla konuştuğunu söyledi ve savaş uçakları tartışması yürütenlerin Mariupol’dakilerin yüzde 1’i cesaretine sahip olmadığı mesajını verdi.

Polonya’nın envanterindeki Mig uçaklarının Amerika tarafından Ukrayna’ya ulaştırılması önerisi Washington tarafından reddedilmişti.

Zelenski, “Euro-Atlantik toplumundan sorumlu kim? Hala Moskova mı, korkutucu taktiklerinden dolayı mı? Ortaklarımız Ukrayna’ya yardımı arttırmalı” ifadelerini kullandı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın kuzeyindeki çatışmaların geniş ölçüde sabit halde olduğunu, Ukrayna güçlerinin karşı saldırılarının Rusya’nın güçlerini yeniden organize etmesini zorlaştırdığını belirtti.

Bakanlık, Rus güçlerin ülkenin doğusunda Ukrayna güçlerini kuşatmaya çalışıyor gibi göründüğünü de kaydetti.

Zelenski video mesajında ayrıca Moskova’nın hedef gözetmeyen saldırıları nedeniyle Ukrayna halkı arasında derin nefrete neden olduğu mesajını da verdi ve “Halkımızın Rus dilini terk etmesi için her şeyi yapıyorsunuz çünkü Rus dili artık sizle bağlantılı olacak, sizin bombalarınız, cinayetleriniz, suçlarınızla” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ukrayna askeri istihbaratının başındaki isim Kyrylo Budanov, Rusya’nın Ukrayna’da “Kuzey ve Güney Kore” yaratmaya çalıştığını söyledi.

Müzakerelere Türkiye’de devam

Bu arada Ukrayna’yla Rusya arasında bir sonraki müzakerelerin 28-30 Mart tarihleri arasında Türkiye’de olacağı kaydedildi.

Ukrayna müzakere heyetinde yer alan David Arakhamia, sosyal medyadan paylaştığı mesajında bu açıklamayı yaptı.

Ukrayna, Rusya’yla yürütülen müzakereleri “çok zor” olarak tanımalmıştı.

Erdoğan Putin’le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı. Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya’yla Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, bu süreçte Türkiye’nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.
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