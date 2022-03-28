Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin seçimlere tek başına gireceğini açıkladı. İnce “Biz geldiğimizde Suriyelileri göndereceğiz. Cumhurbaşkanı olursam; Esad'la masaya oturacağım. Mültecileri göndermek için Şam'a büyükelçi atayacağım” dedi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin seçimlere tek başına gireceğini açıkladı. İnce “Biz geldiğimizde Suriyelileri göndereceğiz. Cumhurbaşkanı olursam; Esad'la masaya oturacağım. Mültecileri göndermek için Şam'a büyükelçi atayacağım” dedi.





Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığı binasının açılışı için Trabzon'a geldi. Gazetecilerle bir araya gelen İnce, CHP'den partisine katılımın olup, olmadığına yönelik soruya "Hangi partiden kaç kişi geldi diye hesap tutmuyorum" cevabını verdi.





İnce, "Şunu söyleyeyim; geçmişte hemen hemen her siyasi partide üye olmuş ya da hiç siyasete bulaşmamış arkadaşlarım var. Seçimlere tek başımıza gireceğiz. Sloganımız belli; ne cumhur ne millet, tek yol memleket. 20 yıllık yorulmuş, bitkin bir iktidar var ama çözüm üretemeyen bir muhalefet de var" diye konuştu.





‘Hangi konu olursa olsun, tartışmaya hazırım’





Eski Türkiye’yi özlediğini ve hayalinin bu olduğunu kaydeden İnce, "Ecevit'in, Demirel'in, Türkeş’in, Erbakan'ın televizyonlara çıkarak sorunları tartışmalarını özlüyorum. Benim hayalim eski Türkiye, konuşan Türkiye. Trabzon'dan bir kez daha sesleniyorum. Bütün siyasi parti genel başkanlarıma çağrımdır; hangi konu olursa olsun, tartışmaya hazırım" ifadelerini kullandı.





‘Mültecileri göndermek için Şam'a büyükelçi atayacağım’





Suriyeli sığınmacılara ilişkin bir soru üzerine de İnce, şöyle konuştu:





"Bu misafirlik fazla uzamıştır. Bu kadar misafirlik olmaz. Türkiye, büyük devlettir. Komşusunda bir problem olduğunda kendisine sığınanlara yardım etmelidir. Ama Türkiye Cumhuriyeti, bir hayır kuruluşu değildir. Biz geldiğimizde Suriyelileri göndereceğiz. Cumhurbaşkanı olursam; Esad'la masaya oturacağım. Mültecileri göndermek için Şam'a büyükelçi atayacağım. Yardım da edeceğim ama geri göndereceğim."







