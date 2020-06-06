Samanyolu Haber /Gündem / Belediye musluğu kesildi, TÜRGEV çok sayıda yurdu kapattı /06 Haziran 2020 11:18

Belediye musluğu kesildi, TÜRGEV çok sayıda yurdu kapattı

AKP’li belediyelerin yardımlarıyla büyüyen TÜRGEV, 25 öğrenci yurdunu kapatma kararı aldı. Vakıf küçülme gerekçesini, “devletin yurt hizmetleri, desteğe ihtiyaç duymayacak düzeyde” diye açıkladı

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Taşınmaz ve nakit desteği aldığı AKP’li belediyeler 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından el değiştirince ekonomisi giderek daralan TÜRGEV, 25 öğrenci yurdunu kapatma kararı aldı. Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu vakıf, öğrencisi bulunan yurtlarını kapatma gerekçesini ise “KYK yurtları yeterli” şeklinde açıkladı.

25 YURT KAPATILACAK

Birgün Gazetesi'nden Mustafa Mert Bildircin'in haberine görekamu kaynaklarından aldığı pay ve iktidarın desteğiyle giderek büyüyen TÜRGEV’in ekonomisi, 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra olumsuz seyir izlemeye başladı. Son dönemde ekonomik güçlük çektiği bildirilen vakfın, barınma hizmetlerinin kapsamını daraltacağı açıklandı. Vakıf yönetiminden yapılan açıklamada, Türkiye genelindeki 25 TÜRGEV yurdunun kapatılacağı, “kaynakların gençlik ve eğitim hizmetlerine yönelik yeni ihtiyaçlara” yönlendirileceği bildirildi.

Devletin yurt hizmetlerinin, “desteğe ihtiyaç duymayacak düzeyde” olduğunu savunan vakıf yönetiminden küçülme kararına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sivil toplumun gayesi daima devletin yetişemediği, uzanamadığı yerlere kaynak ulaştırmaktır. Biz de bu gaye doğrultusunda yurt sayımızı azaltarak, kaynaklarımızı hizmet vermeye devam edeceğimiz 21 yurdumuza ve çeşitlenerek devam edecek eğitim hizmetlerine yönlendirmeyi hedefliyoruz.’’

MİLYONLARCA LİRALIK DESTEK

31 Mart 2019’daki yerel seçimlerin ardından el değiştiren AKP’li belediyelerin mali hesaplarında yapılan incelemeler, TÜRGEV’e aktarılan kaynağın büyüklüğünü gözler önüne serdi. AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, vakfa tahsis edilmek üzere beş yurt inşaatı için ihale yaptığı ve 171 milyon TL harcadığı belirlendi. İBB yönetiminden milyonlarca lira destek aldığı ortaya çıkan ve vergiden muaf tutulan TÜRGEV’in, faaliyet raporlarını da açıklamadı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde kurulan ve yalnızca İstanbul sınırları içinde hizmet veren TÜRGEV, 2012 yılının ardından etkinliğini giderek artırdı. Vakfın yurt sayısı, 2019 yılında yükseköğretimde 49’a, ortaöğretimde ise 11’e çıktı. TÜRGEV’in faaliyet gösterdiği kent sayısı ise 32’ye yükseldi.
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