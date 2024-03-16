Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzine gelen zamdan sonra şimdi de 'vergi' şoku! /16 Mart 2024 12:38

Benzine gelen zamdan sonra şimdi de 'vergi' şoku!

Enflasyon ve kur krizi sonrası yaşanan ekonomik krizin faturası yurttaşa kesildi. Ekonomik kriz sonrası zamlar peş peşe gelirken raflara yansıyan fiyatlarda vergi oranları da dikkat çekti.

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BENZİNE ZAM

Son olarak dün benzine 1 lira 53 kuruş zam gelirken, Ankara merkezde benzinin litre fiyatı yaklaşık 42,89 TL oldu.

DİKKAT ÇEKEN VERGİ ORANI

Gerçek Gündem'in haberine göre, Benzinin litre fiyatına gelen son zam sonrası artan vergi yükünü hesaplayan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, şu ifadeleri kullandı:

"Gece gelen zam ile birlikte Ankara merkezde benzinin litre fiyatı yaklaşık 42,89 TL olmuştur.

Bunun;

-9,45 TL’si ÖTV
-7,15 TL’si KDV
-Toplam vergi 16,60 TL’dir.

45 litrelik bir depo benzin için, yani 1.183 liralık ürüne 747 lira vergi ödeyip 1.930 liraya almış olacağız."

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Öte yandan dün motorine 1 lira 10 kuruş zam yapılırken, 16 Mart güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

- İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 41,96 TL

- İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 41,75 TL

- İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 21,45 TL

- İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42,06 TL

- İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 41,83 TL

- İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 21,92 TL

- Ankara'da benzin litre fiyatı: 42,89 TL

- Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,63 TL

- Ankara'da LPG litre fiyatı: 21,89 TL
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