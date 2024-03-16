Samanyolu Haber /Dünya / AİHM'den 'Alevilik' Kararı: "İslamiyetten ayrı bir inanç" /16 Mart 2024 12:48

AİHM'den 'Alevilik' Kararı: "İslamiyetten ayrı bir inanç"

Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun (AABF) başvurusu sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Aleviliğin kendine özgü bir inanç olduğunu kabul etti ve Avusturya devletini haksız buldu.

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Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF), Avusturya devletinin Aleviliği İslam’dan bağımsız ele almamasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyarak uluslararası arenada hukuk mücadelesi başlatmıştı. 

30 Ocak’ta AABF’nin başvurusunu görüşen mahkeme, Avusturya devletini haksız bularak emsal bir karar aldı. Mahkeme de “Alevilik kendine özgün bir inançtır” dedi. AİHM İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’nin 9.maddesindeki “Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır; Bu hak, dinini veya inancını değiştirme özgürlüğünü ve tek başına veya başkalarıyla topluca ve kamuya açık veya özel olarak dinini veya inancını ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yoluyla açıklama özgürlüğünü içerir” ifadelerinden yola çıkarak Aleviliğin İslam’dan ayrı bir inanç olduğunu kabul etti. Ayrıca AABF’ye manevi zarar tazminatı olarak 10 bin euro ve masraf ile giderler için 20 bin euro verilmesine hükmedildi.

"HAKLIYDIK, KAZANDIK"

Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF), yazılı bir açıklama yaparak, “Hiç bir başarı tesadüf değildir, haklıydık kazandık” dedi.
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