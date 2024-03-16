Kolon kanserini erken tespit eden test geliştirildi

Kolon kanseri nasıl tespit ediliyor?





Araştırma nasıl gerçekleşti?





Yeni bir araştırmaya göre, basit bir kan örneği kullanarak, kolon kanserini yüzde 83 doğrulukla tespit edebilen bir test geliştirildi.Söz konusu çalışmada elde edilen ilk bulgular “New England Journal of Medicine” dergisinin son sayısında yayımlandı.ABD'nin Seattle kentinde bulunan “Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi'ndeki bilim insanı William M Grady, yaptığı açıklamada, bu çalışmanın sonuçlarının, kolon kanserinin erken tespit edilip, daha kolay tedavisi konusunda uygun araçların geliştirilmesine yönelik umut verici bir adım olduğunu vurguladı.Grady,"Kanserin erken tespiti için evde kullanılan dışkı testlerine benzer kolon kanseri tespitinde doğruluk oranına sahip olan bu test, mevcut tarama seçeneklerini reddedebilecek hastalar için de bir alternatif sunabilecek." dedi.Kolon kanseri tespiti için uygulanan dışkı testleri şu anda sıklıkla kullanılan teşhis aracı. Bu test, numunelerdeki kanı veya hasarlı DNA'yı tespit ediyor.Kolon kanseri tespiti için diğer seçenekler arasında rektuma ve kolona bir tüp yerleştirilmesini içeren sigmoidoskopi ve kolonoskopi bulunuyor.Kolonoskopi taraması “en önemli standart” olarak kabul ediliyor. Bilgisayarlı tomografi ile yapılan sanal kolonoskopide ise kanser belirtilerini tespit etmek için X ışınlarını kullanılıyor.Araştırmacılar tarafından son geliştirilen test, kanda dolaşan kanserli hücrelerin bulunduğu DNA'yı tespit ediyor.Yeni kan testi 45 ila 84 arasında yaklaşık 8 bin kişi üzerinde denendi. Araştırmaya katılanlara hem kan testi hem de standart kolonoskopi uygulandı.Buna göre yeni geliştirilen kan testine katılanlar arasında yüzde 83,1 başarı oranıyla kolon kanseri tanısı konuldu.Standart kolonoskopide kolon kanseri tanısı konulan yüzde 16,9 oranındaki hastanın kan testinde ise bu teşhis konulamadı.Yüzlerce farklı çeşidi olan kolon kanserine karşı mücadelede yeni tedavi yöntemleriTest, kolon kanserini erken evrelerinde bile tespit etme konusunda yüksek hassasiyet gösterdi.Ancak zamanla kansere dönüşme potansiyeli olan ilerlemiş kanser öncesi lezyonları tespit etmede daha düşük hassasiyet sergiledi.