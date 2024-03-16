200 ton gıda taşıyan gemi Gazze kıyılarına ulaştı

Gemi, İspanyol yardım grubu Open Arms tarafından işletiliyor ve ünlü şef José Andrés tarafından kurulan yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) tarafından gönderilen gıdayı taşıyor.



Jose Andres sosyal medya paylaşımında bütün gıdanın 12 kamyona yüklendiğini belirtti.



"Başardık" diyen Andres, bunun daha büyük çaplı gemi yardımlarının sağlanması konusunda bir test olduğunu kaydetti.



Andres, “bir haftada binlerce ton” ifadesini kullandı.



Bir WCK yetkilisi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, bir kurtarma gemisine halatla bağlı bir mavna üzerinde yüzen kargonun karaya ulaşması, dalgalar nedeniyle yavaşlamıştı.



WCK, uygun liman altyapısı olmadığı için düz tabanlı mavnanın Gazze'nin sığ sularına yaklaşmasını sağlayacak derme çatma bir iskele inşa etmişti.



Gazze'de yardım dağıtımının nasıl işleyeceğine dairse çok az ayrıntı var.



Yeni deniz yolu başarılı olursa, yüz binlerce insanın yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğu ve en kötü durumdaki kuzey bölgelerindeki hastanelerin açlıktan ölen çocukları rapor ettiği Gazze'yi etkileyen açlık krizinin hafifletilmesine yardımcı olabilir.



Ancak yardım kuruluşları, deniz yoluyla ve havadan yardım getirme planlarının bölgenin büyük ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyeceğini defalarca dile getirdi.



Yardım grupları bunun yerine, askeri kısıtlamalar, devam eden çatışmalar ve Hamas yönetimindeki polis gücünün sokaklardan büyük ölçüde kaybolmasının ardından düzenin bozulması nedeniyle kara sevkiyatının neredeyse imkansız hale gelmesinin ardından, İsrail'e kamyon konvoyları için güvenli koridorlar garanti etmesi çağrısında bulundu.



Savaşın başlamasından bu yana Gazze'ye giren günlük ikmal kamyonu sayısı 7 Ekim'den önce giren 500'ün çok altında kaldı.