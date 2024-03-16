Samanyolu Haber /Dünya / İsrail yardım dağıtım merkezini bombaladı: En az 29 sivil öldü /16 Mart 2024 13:23

İsrail yardım dağıtım merkezini bombaladı: En az 29 sivil öldü

Filistinliler Cuma günü erken saatlerde yardım için sıraya girerken, Filistinli yetkililer biri Gazze'nin merkezinde, diğeri kuzeyde olmak üzere iki İsrail saldırısında onlarca sivilin öldüğünü söyledi.

SHABER3.COM

Hamas tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı’na göre, iki ayrı olayda toplam en az 29 kişi öldü ve 150 kişi de yardım almak için beklerken yaralandı.

İlk olayda, Filistinli sağlık yetkilileri Gazze'nin merkezindeki El Nuseyrat kampındaki bir yardım dağıtım merkezine düzenlenen hava saldırısında sekiz kişinin öldüğünü söyledi.

Sağlık Bakanlığı, ikinci olayda ise Gazze'nin kuzeyinde yardım kamyonlarını bekleyen kalabalığa İsrail tarafından açılan ateş sonucu en az 21 kişinin öldüğünü ve 150'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.
İsrail ordusu ikinci olayda ateş açanların Filistinli silahlı kişiler olduğunu savundu. İsrail, 31 yardım kamyonundan oluşan bir konvoyun güvenliğini sağlayan güçlerinden hiçbirinin bekleyen kalabalığa ya da konvoya ateş açmadığını söyledi. Açıklamada, kalabalıktaki bazı kişilerin kamyonlar tarafından ezildiği belirtildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada son 24 saat içinde 149 kişinin öldüğünü ve savaşta ölen Filistinlilerin sayısının en az 31 bin 490'a ulaştığını bildirdi.

Bakanlık sayımında siviller ve savaşçılar arasında ayrım yapmıyor, ancak ölenlerin üçte ikisini kadın ve çocukların oluşturduğunu söylüyor.

Birleşmiş Milletler'e göre Gazze nüfusunun dörtte biri açlık çekiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail yardım dağıtım merkezini bombaladı: En az 29... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:54:23