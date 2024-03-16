İsrail yardım dağıtım merkezini bombaladı: En az 29 sivil öldü

Hamas tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı’na göre, iki ayrı olayda toplam en az 29 kişi öldü ve 150 kişi de yardım almak için beklerken yaralandı.İlk olayda, Filistinli sağlık yetkilileri Gazze'nin merkezindeki El Nuseyrat kampındaki bir yardım dağıtım merkezine düzenlenen hava saldırısında sekiz kişinin öldüğünü söyledi.Sağlık Bakanlığı, ikinci olayda ise Gazze'nin kuzeyinde yardım kamyonlarını bekleyen kalabalığa İsrail tarafından açılan ateş sonucu en az 21 kişinin öldüğünü ve 150'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.İsrail ordusu ikinci olayda ateş açanların Filistinli silahlı kişiler olduğunu savundu. İsrail, 31 yardım kamyonundan oluşan bir konvoyun güvenliğini sağlayan güçlerinden hiçbirinin bekleyen kalabalığa ya da konvoya ateş açmadığını söyledi. Açıklamada, kalabalıktaki bazı kişilerin kamyonlar tarafından ezildiği belirtildi.Gazze Sağlık Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada son 24 saat içinde 149 kişinin öldüğünü ve savaşta ölen Filistinlilerin sayısının en az 31 bin 490'a ulaştığını bildirdi.Bakanlık sayımında siviller ve savaşçılar arasında ayrım yapmıyor, ancak ölenlerin üçte ikisini kadın ve çocukların oluşturduğunu söylüyor.Birleşmiş Milletler'e göre Gazze nüfusunun dörtte biri açlık çekiyor.