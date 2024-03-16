Çarpıcı anket: Almanlar gelecekten kaygılı

Ne olmuştu?

Ukrayna Savaşı'na kadar Almanya enerji, özellikle de doğal gaz konusunda büyük ölçüde Rusya'ya bağımlıydı. Almanya'nın Ukrayna'ya destek vermesi kararıyla Rusya Almanya'ya gaz musluklarını kapatmış, Almanya'da enerji darboğazı endişesi yaşanmıştı. Bu gelişme üzerine Almanya, dünya piyasalarından yüksek fiyatlara enerji temini yoluna gitmiş, gaz depolarını doldurmaya çabalamış, bu da küresel piyasalara gösterilen talepte, dolayısıyla da enerji fiyatlarında daha da fazla artışa neden olmuştu.