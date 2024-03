Çarpıcı anket: Almanlar gelecekten kaygılı

Ne olmuştu?

Ukrayna Savaşı'na kadar Almanya enerji, özellikle de doğal gaz konusunda büyük ölçüde Rusya'ya bağımlıydı. Almanya'nın Ukrayna'ya destek vermesi kararıyla Rusya Almanya'ya gaz musluklarını kapatmış, Almanya'da enerji darboğazı endişesi yaşanmıştı. Bu gelişme üzerine Almanya, dünya piyasalarından yüksek fiyatlara enerji temini yoluna gitmiş, gaz depolarını doldurmaya çabalamış, bu da küresel piyasalara gösterilen talepte, dolayısıyla da enerji fiyatlarında daha da fazla artışa neden olmuştu.

Almanya'da vatandaşların kredibilitesi konusundaki verileri toplayan Schufa adlı kuruluşun yaptırdığı bir kamuoyu araştırmasına göre, Almanların neredeyse üçte ikisi geleceğe endişeyle baktığını belirtti. Welt am Sonntag gazetesinin yarınki baskısında yayınlanacak anket sonuçlarına göre her on kişiden biriyse "çok büyük korku" taşıdığını beyan etti. Haberde, Almanya'da enflasyondaki düşüşün de halkta oluşan endişeleri gidermeye yetmediğine dikkat çekildi. Schufa, bu kamuoyu araştırmasını düzenli olarak yaptırıyor.Kuruluşun son kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre, Almanya'da "çok büyük korku" ve "endişe" ile geleceğe bakan vatandaşların oranı son iki yıldır yüzde 60'ın altına düşmedi.Gelecek kaygısı konusundaki en yüksek rakamlar ise Ekim 2022'de kayda geçti. Bu tarihte yapılan kamuoyu araştırmasına katılanların yaklaşık dörtte üçü, özellikle artan enerji fiyatları nedeniyle yaklaşan kışı atlatma konusunda büyük endişe taşıdığını söylemişti.Gelecek kaygısı taşıyanların çoğunu, düşük gelir grubundan vatandaşlar oluşturuyor. Araştırmaya katılanların yüzde 70'i ise genel olarak zamlardan kaygı duyduğunu, özellikle de elektrik ve benzin fiyatlarının tırmanması ihtimalinin endişe yarattığını belirtti.Söz konusu kamuoyu araştırmasını yaptıran Schufa Genel Müdürü Ole Schröder, halkın yaşadığı korku ve endişelerin günlük tüketim davranışlarına da etki ettiğini belirtti. Araştırmaya katılan her on kişiden sekizi harcamalarını genel olarak düşürdüğünü aktarırken, on kişiden dokuzu da enerji giderlerini azaltmaya çabaladığını belirtti. Yine araştırmaya katılan her iki kişiden biri de seyahat etmekten vazgeçtiğini kaydetti.Almanya'da tüketicilerin elektrik, doğal gaz gibi enerji harcamaları, bir yıl önce tükettikleri miktarın aylara bölünerek önceden kesilmesi yöntemiyle, yıllık sabit aidat ile işliyor. Dolayısıyla enerji fiyatlarındaki artışın kısa vadede vatandaşa zam olarak yansıtılması mümkün değil. Ancak Ukrayna Savaşı nedeniyle enerji şirketlerinin yüksek fiyata temin ettikleri enerjide artan fiyatları vatandaşa yansıtamaması iflas tehlikesini doğurmuş, bu da enerji kesintileri endişesini yaratmıştı. Bu çok boyutlu tehdide rağmen enerji fiyatlarındaki kısa süreli artış dizginlenmiş, vatandaşlara bir kereye mahsus yakıt yardımı verilmiş ve elektrik kesintileri olmamıştı.