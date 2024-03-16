Moldova’dan tartışmaları bitiren NATO üyeliği açıklaması

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi, Moldova'nın şu anda NATO'ya katılmayı düşünmediğini, çünkü bu fikrin halk arasında destek görmediğini belirtti.







Yerel medyaya verdiği mülakatta, "NATO ile işbirliği veya bir tür NATO üyeliği şu anda mümkün değil, çünkü bunun için yeterli kamuoyu desteği yok" ifadelerini kullanan Popşoi, Tarafsızlık ilkesinin Moldova'nın herhangi bir askeri ittifaka katılmasını engellemediğini, ancak siyasi düzeyde güvenlik alanında işbirliği yapmasına izin verdiğini vurguladı.





Popşoi, Moldovalıların çoğunun NATO'ya karşı olumsuz bir tutum içinde olduğunu belirterek, konunun geniş bir tartışmaya açılması gerektiğini ifade etti. Kamuoyuna açık bir tartışmanın artılarını ve eksilerini değerlendirmenin ve demokratik bir süreçle karar vermenin önemine dikkat çekti. Ancak şu anda NATO'ya katılma veya daha yakın bir işbirliği konusunda herhangi bir tartışma olmadığını vurguladı.





Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, geçtiğimiz Ocak ayında tarafsızlığı terk ederek büyük bir askeri ittifaka katılma gerekliliğini dile getirerek NATO'yu vurgulamıştı. Sandu ayrıca, halkın NATO'ya katılma yönünde oy kullanması durumunda, ülkenin tarafsız statüsüne ilişkin anayasal maddenin gözden geçirilebileceğini söylemişti.





Moldova'nın mevcut anayasasına göre tarafsız bir statüsü bulunmakta olup, ülke 1994 yılından beri NATO ile bireysel ortaklık çerçevesinde işbirliği yapmaktadır. Ayrıca Kişinev'de NATO'ya ait bir bilgi merkezi faaliyet göstermektedir.