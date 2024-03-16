Bulgaristan Schengen vizesini Ruslara açtı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA







TASS haber ajansının diplomatik misyonuna atıfta bulunarak yazdığına göre, Bulgaristan'ın Rusya Büyükelçiliği, Ruslara Schengen vizesi verilmesinin 1 Nisan'da başlayacağını doğruladı.





Ülkenin Moskova büyükelçiliği, ilk kez Rus vatandaşlarına Schengen vizesi vermeye başlayacağını duyurdu. Başvuruların sunulmasının "1 Nisan 2024'ten sonra başlayacağı" belirtilirken, bu sürecin Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliği ve St. Petersburg'daki Başkonsolosluğu tarafından yürütüleceği ifade edildi.





Ayrıca Bulgaristan büyükelçiliği, 31 Mart'tan önce verilen C tipi kısa vadeli ulusal vizelerin yalnızca Bulgaristan'a giriş ve "Romanya ve Kıbrıs'a yapılacak geziler için" geçerli olacağını açıkladı. Aynı tarihten önce alınan D tipi uzun süreli vizeler ise Bulgaristan'da 90 günden fazla kalma izni sağlayarak "diğer Schengen ülkelerine kısa süreli seyahat olanağı sağlayacak."





Geçen yıl 31 Aralık'ta Avrupa Birliği Konseyi, Bulgaristan Cumhuriyeti'ne yönelik “kısmi Schengen” uygulamaya karar verdi. 31 Mart 2024'ten itibaren AB'nin iç deniz ve hava sınırlarında ülke vatandaşlarına yönelik kontroller iptal edilecek.