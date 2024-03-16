Uzay çöpleri Dünya'ya nasıl düşüyor?

Uzay çöpü düşme riski ne kadar yüksek?

ISS'e ait söz konusu batarya mekanizmasının "doğal yörüngesi" eksi 51,6 derece güney, 51,6 kuzeydi. "Doğal yörünge" kavramıyla kastedilen ise objenin kontrolsüz şekilde hareket etmesi, yani bir bilgisayar ya da insan tarafından yönlendirilmemesi. Uydu veya uzay araçlarından farklı olarak ISS'ten ayrılan eski akülerin uzaktan hareket ettirilmesi, yönlendirilmesi mümkün değil. Bu nedenle söz konusu objelerin havada mı parçalanacakları yoksa yere mi çarpacağı konusunda kesin bir öngörüde bulunmak zor.

Yere ne tür uzay atıkları düşüyor?





Uzay çöpü zehirli mi?





Uzay çöpü çarpması riski ne kadar?



