Samanyolu Haber /Gündem / Benzin ve motorine dev zam geliyor; 40 TL'ye dayanacak! /10 Eylül 2023 08:49

Benzin ve motorine dev zam geliyor; 40 TL'ye dayanacak!

Motorinin litre fiyatına 1.5 TL'lik zam geleceği iddia edildi. Benzine de 1 liralık zam bekleniyor.

SHABER3.COM

Motorin ve benzine gelecek rekor zam oranı için düğmeye basıldı. Motorinin litre fiyatına 13 Eylül Çarşamba günü saat 00.01 itibarıyla 1.50 TL’lik zam geleceği öne sürüldü.

Türkiye’de yüksek enflasyon yurttaşın belini bükerken zam haberleri dur durak bilmiyor. Motorin ve benzin fiyatlarına da yeni zam bekleniyor.

Zammın 13 Eylül Çarşamba gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtiliyor.

T24'ün haberine göre; Motorine 1,50 TL'lik zam geliyor. Böylece son zamla birlikte motorin fiyatı 40 TL'ye dayanacak.

Zamlı tarife ile motorinin litre fiyatı İstanbul’un Avrupa yakasında 37,86 TL’den 39,36 TL’ye çıkacak.

Motorin İstanbul’un Anadolu yakasında 39,42 TL’den, Ankara’da 39,95 TL’den ve İzmir’de 40,16 TL’den satılacak.

Benzine de 1 TL civarında zam yapılabileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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