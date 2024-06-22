Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzin ve motorine yeni zam: Ertelenen rakamların üzerine çıktı /22 Haziran 2024 10:23

Benzin ve motorine yeni zam: Ertelenen rakamların üzerine çıktı

Benzin ve motorinde 21 Haziran'da beklenen ancak EPDK müdahalesiyle ertelenen zam, 24 Haziran Pazartesi gününü Salı'ya bağlayan gece daha yüksek rakamla yürürlüğe girecek.

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Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre benzin ve motorinde iki gün önce beklenen ancak enerji otoritesi EPDK'nın fiili müdahalesiyle ertelenen zam 24 Haziran Pazartesi gecesi yürürlüğe girecek.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, tekrar erteleme olmazsa, 24 Haziran Pazartesi gecesi litre fiyatı benzinde 2 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 69 kuruş artacak.

21 Haziran için beklenen ancak ertelenen zamda, litrede benzinde 1 lira 64 kuruş, motorinde 1 lira 63 kuruş artış olacaktı. Pazartesi günkü zam, ertelenen zammın üstünde oldu.

Zam kararları, dolar kuru ve uluslararası benzin fiyatlarının ortalaması alınarak otomatik olarak hesaplanıyor.
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