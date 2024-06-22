Ülke bu kararı konuşuyor: İngiltere'nin en zengin ailesine hapis şoku

47 milyar dolarlık servetleriyle İngiltere'nin en zengin ailesi olan Hindujaların 4 ferdi, İsviçre'deki malikanelerinde çalışanlara kötü muamele nedeniyle hapis cezası aldı.



İsviçre'de görülen duruşmada Hinduja Ailesi'nden 4 kişi, Cenevre'deki evlerinde Hint çalışanlara kötü muameleden suçlu bulundu. Yargıç, süper zengin aile üyelerinin hizmetlilere insanlık onuruna yakışmayan davranışlarda bulunduğuna hükmetti.



Mahkemeye katılmayan sanıklar Prakash Hinduja (78) ve eşi Kamal Hinduja (75) 4,5 yıl; oğulları Ajay (56) ve eşi Namrata (50) ise 4 yıl hapis cezası aldı. Avukatları karara itiraz edeceklerini bildirdi.



İnsan kaçakçılığıyla da suçlanan 4 ultra zengin kişinin, az para ödemek için Hindistanlı hizmetlilerin göçmen statüsünden faydalandığı, onların zor koşullarını istismar ettiği kaydedildi. Ailenin, Hindistan'dan gelen çalışanların pasaportlarına el koyarak onlara ayda sadece 363 dolar verdiği ortaya çıktı.



Savcı, ailenin köpeklerine bile hizmetlilerden daha fazla para harcadığını ifade etti.



Yargıç Sabina Mascotto, "Eğitimleri yok ve hakları konusunda hiçbir bilgiye sahip değillerdi" dedi. Mascotto, kaçma riskleri nedeniyle Ajay ve Namrata Hinduja'nın hemen tutuklanmasını istedi.



Hinduja ailesi davacı üç çalışanla mahkeme dışında anlaşma yoluna gitmiş, ancak İsviçre mahkemesi suçlamaların ciddiliği nedeniyle davaya devam etme kararı vermişti.



Petrol, doğalgaz bankacılık ve sağlık sektörlerinde faaliyet yürüten Hinduja Group şirketi, 38 ülkede 200 bine yakın çalışana sahip.