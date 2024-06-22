Samanyolu Haber /Dünya / Ülke bu kararı konuşuyor: İngiltere'nin en zengin ailesine hapis şoku /22 Haziran 2024 10:05

Ülke bu kararı konuşuyor: İngiltere'nin en zengin ailesine hapis şoku

Enerji ve bankacılık faaliyetleriyle dünyanın en zengin aileleri arasında yer alan Hindujaların 4 ferdi, çalışanlarına insanlık onuruna yakışmayan davranışlarda bulunmaktan hapis cezası aldı. Aile üyelerinin hizmetlilere ayda sadece 363 dolar verdiği, köpeklerine daha fazla para harcadığı, çalışanlara az para vermek için onların pasaportlarına bile el koyduğu ortaya çıktı.

SHABER3.COM

47 milyar dolarlık servetleriyle İngiltere'nin en zengin ailesi olan Hindujaların 4 ferdi, İsviçre'deki malikanelerinde çalışanlara kötü muamele nedeniyle hapis cezası aldı.

İsviçre'de görülen duruşmada Hinduja Ailesi'nden 4 kişi, Cenevre'deki evlerinde Hint çalışanlara kötü muameleden suçlu bulundu. Yargıç, süper zengin aile üyelerinin hizmetlilere insanlık onuruna yakışmayan davranışlarda bulunduğuna hükmetti.

Mahkemeye katılmayan sanıklar Prakash Hinduja (78) ve eşi Kamal Hinduja (75) 4,5 yıl; oğulları Ajay (56) ve eşi Namrata (50) ise 4 yıl hapis cezası aldı. Avukatları karara itiraz edeceklerini bildirdi.

İnsan kaçakçılığıyla da suçlanan 4 ultra zengin kişinin, az para ödemek için Hindistanlı hizmetlilerin göçmen statüsünden faydalandığı, onların zor koşullarını istismar ettiği kaydedildi. Ailenin, Hindistan'dan gelen çalışanların pasaportlarına el koyarak onlara ayda sadece 363 dolar verdiği ortaya çıktı.

Savcı, ailenin köpeklerine bile hizmetlilerden daha fazla para harcadığını ifade etti.

Yargıç Sabina Mascotto, "Eğitimleri yok ve hakları konusunda hiçbir bilgiye sahip değillerdi" dedi. Mascotto, kaçma riskleri nedeniyle Ajay ve Namrata Hinduja'nın hemen tutuklanmasını istedi.

Hinduja ailesi davacı üç çalışanla mahkeme dışında anlaşma yoluna gitmiş, ancak İsviçre mahkemesi suçlamaların ciddiliği nedeniyle davaya devam etme kararı vermişti.

Petrol, doğalgaz bankacılık ve sağlık sektörlerinde faaliyet yürüten Hinduja Group şirketi, 38 ülkede 200 bine yakın çalışana sahip.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ülke bu kararı konuşuyor: İngiltere'nin en zengin ailesine... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:32:41