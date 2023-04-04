Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzine dev zam yolda! /04 Nisan 2023 10:10

Benzine dev zam yolda!

5 Nisan Çarşamba günü itibarıyla benzine 1 lira 12 kuruşluk zam geliyor.

SHABER3.COM

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşalar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği bazı OPEC ülkeleri, petrol üretiminde günde yaklaşık bir milyon varil kesintiye gidileceğini açıkladı. Bu durum ise petrol fiyatlarında artışa sebep oldu.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre,benzine 5 Nisan Çarşamba günü itibarıyla 1 lira 12 kuruşluk zam geliyor.

Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul
Motorin litresi 20.37
Benzinin litresi 21.32

Ankara
Motorin litresi 20.73
Benzinin litresi 21.67

İzmir
Motorin litresi 20.81
Benzinin litresi 21.63

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
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