Benzine dev zam yolda!

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşalar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Suudi Arabistan'ın başını çektiği bazı OPEC ülkeleri, petrol üretiminde günde yaklaşık bir milyon varil kesintiye gidileceğini açıkladı. Bu durum ise petrol fiyatlarında artışa sebep oldu.Sektör kaynaklarının aktardığına göre,benzine 5 Nisan Çarşamba günü itibarıyla 1 lira 12 kuruşluk zam geliyor.Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.Motorin litresi 20.37Benzinin litresi 21.32Motorin litresi 20.73Benzinin litresi 21.67Motorin litresi 20.81Benzinin litresi 21.63