İYİ Parti'den Sinan Ateş pankartı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.İYİ Parti, Ateş'in vurulduğu yolun karşısında bulunan ve daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görsellerinin bulunduğu bilboarda "Sinan Ateş'i unutmayacağız, unutturmayacağız" afişi astı.