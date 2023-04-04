Samanyolu Haber /Politika / İYİ Parti'den Sinan Ateş pankartı /04 Nisan 2023 10:03

İYİ Parti'den Sinan Ateş pankartı

İYİ Parti, Sinan Ateş'in vurulduğu yolun karşısında bulunan ve daha önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görsellerinin bulunduğu bilboarda "Sinan Ateş'i unutmayacağız, unutturmayacağız" afişi astı.

SHABER3.COM

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İYİ Parti, Ateş'in vurulduğu yolun karşısında bulunan ve daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görsellerinin bulunduğu bilboarda "Sinan Ateş'i unutmayacağız, unutturmayacağız" afişi astı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İYİ Parti'den Sinan Ateş pankartı Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere

Şentop’un Üsküp’teki üniversitesi ile ilgili skandal iddia

Şentop’un Üsküp’teki üniversitesi ile ilgili skandal iddia

Erdoğan'ı peygambere benzetti: "Saray'ında köpek olurum"

Erdoğan'ı peygambere benzetti:

“Yeryüzü Mirasçıları” sahneye çıkıyor

“Yeryüzü Mirasçıları” sahneye çıkıyor

Ne zaman Gayretullaha dokunacak?

Ne zaman Gayretullaha dokunacak?

28 Şubatçıların yapamadığını KHK'larla yaptılar

28 Şubatçıların yapamadığını KHK'larla yaptılar

Erkan Baş'tan İnce'nin adaylığı için çok konuşulacak yorum

Erkan Baş'tan İnce'nin adaylığı için çok konuşulacak yorum

[Harun Tokak ] Seni Nasıl Unuturum

[Harun Tokak ] Seni Nasıl Unuturum

TRT ekranlarında şok: Zafer işareti yapıp görüntüden kayboldu

TRT ekranlarında şok: Zafer işareti yapıp görüntüden kayboldu

IFLC gençleri, 'Yıkılan Benim' dedi

IFLC gençleri, 'Yıkılan Benim' dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:49:41