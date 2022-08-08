Samanyolu Haber /Gündem / Beraat ettiği halde göreve iade edilmeyen KHK’lı hakim Sakar vefat etti /08 Ağustos 2022 12:23

Beraat ettiği halde göreve iade edilmeyen KHK’lı hakim Sakar vefat etti

KHK ile ihraç edildikten sonra kanser hastalığına yakalanan ve yargılandığı davalardan beraat etmesine rağmen görevine iade edilmeyen hakim Abdurrahman Sakar 42 yaşında vefat etti.

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Bold medyada yer alan habere göre, Gaziantep’te görev yaparken Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun kararıyla 2016 yılında ihraç edilen ve sonrasında kansere yakalanan KHK’lı hakim Abdurrahman Sakar dün akşam hayatını kaybetti.

42 yaşındaki Abdurrahman Sakar, Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında açılan davadan beraat etmesine rağmen görevine iade edilmemişti. Sakar, ihraç edildikten sonra yaklaşık 6 ay hapis de yatmıştı.

1980 yılında Batman’da dünyaya gelen Sakar, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra göreve başlamıştı. Sakar’ın kansere yakalandığını ve zor günler geçirdiğini HDP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, iki yıl önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.
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