Samanyolu Haber /Gündem / Berat Albayrak ABD seyahatini iptal etti /15 Ekim 2019 22:20

Berat Albayrak ABD seyahatini iptal etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantıları için yapacağı ABD ziyaretini iptal etti.

SHABER3.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD’nin dün Türkiye’ye açıkladığı yaptırım listesinde yer almadı. Ancak Reuters’a göre bu hafta IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantıları için yapacağı ABD ziyaretini iptal etti.

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye askeri harekatı nedeniyle Türkiye’ye yönelik yaptırımlar açıkladı.

Buna göre ABD, Milli Savunma ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu yaptırım listesine aldı. Listede AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise yer almadı.

Ancak yine de Albayrak’ın bu hafta IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantıları için ABD’ye yapacağı seyahati iptal ettiği öne sürüldü.

Reuters’a konuşan konuya yakın kaynaklardan biri “Seyahat iptal edildi” dedi, diğeri ise Albayrak’ın yardımcısı Bülent Aksu’nun bu toplantılara katılacağını söyledi.
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