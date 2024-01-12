Samanyolu Haber /Spor / Berkan Kutlu, Galatasaray'a geri döndü! /12 Ocak 2024 13:23

Berkan Kutlu, Galatasaray'a geri döndü!

Galatasaray, İtalya Serie A takımı Genoa'ya kiraladığı Berkan Kutlu'nun geri döndüğünü açıkladı.

SHABER3.COM

Bu sezon orta sahadan istediği verimi alamayan Galatasaray, dikkat çeken bir karar aldı.
Galatasaray, Genoa'da kiralık olarak forma giyen Berkan Kutlu'nun takıma geri döndüğünü açıkladı.

SEZON BAŞINDA KİRALANMIŞTI
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Yuvana hoş geldin Berkan Kutlu" ifadeleri kullanıldı.
Sezon başında Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi elemelerine, hatta ilk 2 hafta Süper Lig maçlarına çıkan Berkan, ayrılık kararı almış ve Genoa'ya kiralanmıştı.

FAZLA SÜRE ALAMADI
Genoa'da toplam 6 lig maçında 193 dakika, 2 de kupa mücadelesinde 136 dakika görev alan Berkan Kutlu, gol ya da asist üretemedi.

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